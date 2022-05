A híd túloldalára kerül a beléptetés, és nincs többé nulladik nap a Szigeten

Sajtótájékoztatót tartott a Sziget Fesztivál, melynek főszervezője, Kádár Tamás elmondta, sosem gondolták volna, hogy két egymást követő évben is elmarad a fesztivál, de idén „kihagyhatatlan lesz a Sziget”, melyet augusztus 10-15. rendeznek az Óbudai-szigeten.

A legfontosabb újdonságok, hogy teljesen megszűnnek a 0. és -1. napok, idéntől hat teljes értékű, minden programhelyszínén aktív fesztiválnapból áll majd a Sziget. A szervezők igyekeznek a környék forgalmát is mentesíteni, ezért a beléptetési rendszer a „K” híd belső oldalára kerül át. A várhatóan nagy forgalmat illetve teltházat ígérő napok miatt a szervezők a belső forgalmat is újra tervezték. „Úgy alakítottuk ki az útvonalakat, hogy a beengedésnél és egy-egy nagyobb koncert utáni távozási hullámnál a lehető legbiztonságosabb módon oldjuk meg a tömegirányítást” – mondta a főszervező. Újdonság még, hogy idéntől „a látogatók is átélhetik a VIP élményt”, a megvásárolható VIP jegyek egyszerre négy VIP-szektorba is belépést engednek, amiket a Nagyszínpad (H&M Sziget VIP), a FreeDome, a Colosseum és a Ticketswap Party Aréna mellett alakítanak ki.

A szervezők kiemelték, a környezetvédelmi elköteleződés is töretlen, a Greener Sziget új elemekkel egészül ki idén: CO2 kompenzációs erdő kialakításához járulhatnak hozzá azok a látogatók, akik a jegy mellé „vásárolnak egy fát” is. A vendéglátás is megújul idén és a minden igényt kialakító blokkokból száműzik a hulladékot képező műanyagot, továbbra is használják a re:poharat, lebomló étkészletet használnak és a fókuszt a keletkező hulladék visszagyűjtésére helyezik. A környezetvédelemhez tartozik, hogy a Sziget egy területét, nagyjából a III. kerület szomszédságában húzódó galériaerdő menti részt, az ott lévő védett flóra miatt lezárják a közönség elől, igazodva a főváros és WWF által végrehajtott természetvédelmi területté történt átminősítéshez.

Sajnos a járvány komoly problémákat okozott az egész európai zeneiparnak mind gazdasági, mind morális értelemben. A zeneiparon belül a magyar cégek – más országokkal ellentétben – nem kaptak igazán hatékony segítséget az államtól, többen kényszerültek elbocsátásokra, illetve sokan ki is vonultak a piacról, elhagyták a pályát. A Sziget számára jelentős anyagi veszteséget okozott a COVID, de törekedtünk arra, hogy amennyire lehetett, a szervező csapatot együtt tartsuk, hogy az újra indulás minél gördülékenyebb legyen

– mondta a főszervező. Kitért az ukrán háborús helyzetre is, ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a Sziget a maga eszközeivel mindig a béke pártján áll és elítéli az orosz háborús agressziót. „Minden embernek és nemzetnek joga van megvédeni a szabadságát, a Sziget pedig a története során mindig kiállt a békéért és a szabadságért.” A Szervezőiroda ezért is vett részt egy ukrán kezdeményezésre létrejött, 20 európai ország összefogásával megvalósult Nemzetközi Jótékonysági Koncert-Maraton, a #StopWar lebonyolításában, illetve a fesztivál ideje alatt a Music Saves Ukraine kampányhoz is csatlakoznak.

Ahogy azt már korábban megírtuk, a járvány miatti két év kihagyás után visszatérő Szigeten koncertet ad például Dua Lipa, Justin Bieber, az Arctic Monkeys, a Tame Impala, Calvin Harris és a Kings of Leon. Számos programhelyszín más helyen várja a látogatókat, és lesznek újak is. A szervezők elmondták, hogy 52 országból érkeznek fellépők, és mintegy ezer program lesz. Változik a magyar zenei kínálat koncepciója, ismét gazdag a nem zenei programok kínálata, a jövőt pedig a fővárossal kötött 5+5 éves megállapodás biztosítja.