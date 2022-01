Celine Dion izomgörcsökkel küzd, orvosai tanácsára megszakítja turnéját

A felépülésre akar koncentrálni.

Celine Dion még 2019-ben kezdte meg Courage World Tour néven futó turnéját, és ugyan azóta a koronavírus-járvány miatt az élőzenei szcéna többször is leállt, de már így is több mint 50 koncertet adott a turné keretében Kanadában és az Egyesült Államokban. Most azonban bejelentette, hogy lefújja a következő hónapokra kitűzött észak-amerikai koncerteket, mert a tavaszt azzal akarja tölteni, hogy felépüljön súlyos és makacs izomgörcseiből.

Szívből reméltem, hogy mostanra már készen állok majd, de azt hiszem, türelmesebbnek kell lennem, és követnem kell a doktoraim által előírtakat

– indokolta döntését a közleményben a kanadai énekesnő, aki azt írja: nagyon várja már, hogy egy járvány utáni világban teljesen egészségesen újra színpadra állhasson. A következő koncertet május 25-én tartja Birminghamben a jelenlegi tervek szerint.