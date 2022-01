Az atombomba atyjának szavai is feltűnnek az Alt-J új klipjében

A februárban érkező új album, The Dream újonnan bemutatkozott dala leginkább egy rémálomra hasonlít.

Az angol indie-rock egyik legismertebb zenekara, az idén tizenöt éves Alt-J 2021 őszén nem egyszerűen csak két dalt adott ki – a U&ME-t, illetve a Get Better-t –, de a rajongók számára két fontos információra is fény derült.

A tagok ugyanis bejelentették, hogy február 11-én The Dream címmel új albumot adnak ki, majd turnéra indulnak, aminek során – június 28-án – a Budapest Parkot is útba ejtik.

A rövidesen érkező lemezről most egy újabb számot mutattak meg – a Hard Drive Gold egy fokkal talán pozitívabban indul, mint a korábban bemutatott társai, a helyzet azonban gyorsan változik: az egy kriptovalutákkal milliomossá válni akaró tinédzser fejébe enged bepillantást, a zenekar egyik énekese, Joe Newman által rendezett szürreális klip azonban tökéletes rémálom-alapanyaggá teszi az egészet.

A három és fél perces anyagban egy rádióüzenetet hallunk, amiben elhangzik: mindenki vonuljon a lehető legbiztonságosabb helyre, és minél tovább maradjon is ott, a történet középpontjában álló, mindezt rezzenéstelen arccal végighallgató rúdugró nőnek azonban egészen más ötlete támad, hiszen élete utolsó három percét inkább a kezében rúdjával, üres utcákon való futással, illetve egy sikeres ugrással tölti.

A klipet nézve egy érdekességre is felfigyelhetünk: a harmadik percben a háttérben a Bhagavad-gíta egyik sora (11,32) tűnik fel:

Én lettem a halál, világok pusztítója.

Az idézet a világ első sikeres atomkísérlete, a Trinity (1945. július 16.) után, a fegyver kifejlesztését céljául kitűző Manhattan terv igazgatójának, Julius Robert Oppenheimernek (1904-1967) köszönhetően vált ismertté, a gombafelhőt egy biztonságos bunkerből nézve a kísérleti fizikusnak ugyanis épp ez a sor jutott eszébe.

A történtekről egy dokumentumfilmben (ez itt látható) később így mesélt: