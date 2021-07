Dwayne Johnson akkora kapitány a Dzsungeltúrában, hogy Rejtő Jenő is elégedetten csettintene

Kincsvadászok, szőrös állatok, szóviccek: a Dzsungeltúrában minden megvan, amiért a tíz év körüli gyerekek szeretik a mozit. A felnőtt nézőket pedig Dwayne Johnson vőfélyhumora és bicepszei szórakoztathatják a nyári szezon kellemes családi kalandfilmjében. Kár, hogy a készítők a kincskeresés, a románc meg a világháborús miliő mellé meg bezsúfoltak pár fantasztikus fordulatot. Kritika.

A dzsungelfilm olyan, mint a kardfogú tigris: kihalt. Ezt mondják azok, akik nem hisznek a műfajok örök túlélésében, mi viszont hiszünk. Ám annyit el kell ismernünk, hogy a dzsungelben játszódó, rendszerint valamilyen mesés kincs felkutatásáról szóló kalandfilmek rajongóit Hollywood nem kényezteti el mostanában. Ami azt illeti, jó ideje így van ez: A dzsungel könyve újabb változatán, a King Kong-folytatásokon meg a jobb sorsra érdemes Tarzan legendáján kívül nemigen tudnánk vonatkozó filmeket említeni, és ezek is csak szegről-végről tartoznak a műfajhoz.

Hová tűntek a klasszikus, romantikus-kalandos dzsungelfilmek? A Salamon király kincse, az Afrika királynője, a Mogambo vagy legalább A smaragd románca? Nos, ezeket elsodorta a nyolcvanas évek fantasztikus filmes trendje: emlékezzünk csak, hogy Indiana Jones már a természetfeletti nyomába eredt Az elveszett frigyláda fosztogatóiban, és a fantasy azóta is dominálja a dzsungelmélyi történeteket. Az idei nyári moziszezon kellemes családi kikapcsolódásának szánt, és erre a feladatra voltaképpen alkalmas Dzsungeltúrában is így van ez.

Hőseinket, a felfedező alkatú Lilyt és pipogya bátyját az Amazonas járatlan vidékei felé vezeti a spanyol konkvisztádorok 400 éves térképe. A Hold Könnyeit keresik ott, és bár ők sem tudják pontosan, hogy mik azok, de alighanem gyógyítják az összes létező betegséget. Éppen ezért nemcsak ők, hanem II. Vilmos német császár szadista hajlamú fia is a kincsre vadászik. 1916-ban járunk, dúl a Nagy Háború, és a Hold Könnyei dönthetnék el a kimenetelét.

A Dzsungeltúra egy disneylandi látványosság alapján készült, az ilyesmi pedig mindig gyanús. Hagyományosnak mondható – meglehet, konzervatív – kultúraszemléletünk berzenkedik a vidámparki mulatságok nyomán készülő műalkotásoktól, amelyek nem is szállítják mindig a remélt bevételt. A George Clooney főszereplésével készült Holnapolisz például megbukott, a Disney stúdió viszont inkább A Karib-tenger kalózai sikerét ismételné meg a Dzsungeltúrával. Hajó, kincs és trópusi éghajlat itt is van, az évszázadok során a biomasszába beépülő, szörnnyé változott martalócok úgyszintén. Jack Sparrow helyett ugyanakkor Frank kapitány, Lilyék amazonasi kalauza viszi a hátán a produkciót.

Franket Dwayne Johnson játssza, ezért jó széles háta van. Az egykori Szikla ma egyes számítások szerint a világ legnépszerűbb filmsztárja, és magabiztos fellépése, amit egy vándorcirkuszosba oltott személyi edző karizmájára épít, Brazília őserdeiben is kompetensnek mutatja őt.

Mi több, a magyar nézők különösen közel érezhetik magukhoz a figurát, mert feszülő karizmaival és tarkopasz fejére húzott kapitányi sipkájával, minden pillanatban összedőlni kész bárkáján Johnson igazán Rejtő Jenő-i karakternek tűnik, egy valóságos Piszkos Franknek.

Mellette Emily Bluntnak tűzrőlpattant fruskát kell játszania, ami nem esik nehezére, különösen, hogy karaktere filológusi érdeklődését és könyvtárakban mutatott akrobatikus képességeit készen kapta az 1999-es A múmia hősnőjétől.

Ez utóbbi, a saját folytatásai által módszeresen sírba tett filmsorozat más tekintetben is mintát kínált a Dzsungeltúra íróinak, John Requának és Glenn Ficarrának (ők forgatókönyvíróként többek között a Tapló Télapót, rendezőként a remek Őrült, dilis, szerelmet jegyezték korábban). A hagyományos kincskeresős kalandok, a románc és a horrorba hajló fantasztikum keveredése is A múmiából ismerős, csak éppen a Dzsungeltúrában kevesebb az emlékezetes figura – Johnson és Blunt kettősén kívül egy digitális párduc a legszórakoztatóbb szereplő –, ráadásul a cselekmény is túl sok fordulatot tartogat az utolsó harmadra.

Mintha az írók és a főként Liam Neeson udvari rendezőjeként dolgozó Jaume Collet-Serra (Ismeretlen férfi, Non-Stop) nem érték volna be a Hold Könnyei utáni nyomozásban, a világháborús körítésben meg a Frank és Lily között bimbózó románcban rejlő lehetőségekkel, és még a második Karib-tenger kalózai történetéből, sőt a szuperhősfilmekből is át akartak volna menteni ezt-azt a Dzsungeltúrába. Mindez a végjátékra zsúfolttá teszi a filmet, és kilopja belőle azt a könnyedséget, hovatovább eleganciát, amelynek legalábbis a nyomai mindaddig fellelhetők voltak Collet-Serra rendezésében.

Ám a Dzsungeltúrában így is megvan minden, amiért a tízéves gyerekek szeretik a mozit: erős emberek, kincsvadászok, szőrös állatok és szóviccek.

Az ilyesmiért régebben a felnőtt nézők is okkal lelkesedtek. Dwayne Johnson vőfélystílusa pedig akár meg is győzheti őket, hogy nekik is megéri befizetni a Dzsungeltúrára.

Dzsungeltúra (Jungle Cruise), 2021, 127 perc. 24.hu értékelés: 6,5/10.