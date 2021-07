Budapestre jön a Bullet For My Valentine

Hazánkba látogat a walesi Bullet For My Valentine. Még kicsit várni kell ugyan rájuk, mert a koncert csak jövő február 13-án lesz a Barba Negrában, de ez a rajongóknak aligha gond: legalább jönnek. Ráadásul addig még egy új album is várható tőlük.

A Bullet For My Valentine 1998-ban alakult, azóta pedig a walesi srácok elég szépen szerepeltek a metálbandák között, több mint hárommillió lemezük fogyott, három aranylemez státuszig vitte. Legutóbb 2018-ban adtak ki új albumot Gravity címmel, hamarosan pedig jön az újabb, hetedik album, Bullet For My Valentine címmel, még idén október 22-én, a zenekar ígérete szerint pedig a lemez az eddigi legkeményebb, legvadabb anyaguk lesz.

A feburári budapesti koncertre a jegyek először a hivatalos rajongói klub tagjai számára lesznek elérhetők 2021. július 23-tól, míg a teljeskörű jegyértékesítés július 27-én 11 órakor kezdődik.