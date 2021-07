A új Kuflik-filmből az is kiderül, mit tegyünk, ha elfurcsul az árnyékunk

Augusztus 12-én érkezik ugyanis a népszerű Kuflik mozifilm folytatása, az A kuflik és az Akármi. Az egész estés rajzfilm ezúttal is KEDD Animációs Stúdió gyártásában, Dániel András könyvsorozata alapján készült. És hogy mi minden történik benne?

Zödön elvarázsolt foltját keresi, Valér megpróbál eltévedni, Hilda végtelen hosszú sál kötésébe kezd, Fityirc és Titusz egy különleges kiállításra keverednek, Bélabá világkörüli útjáról mesél, Pofánka pedig majdnem végleg elkavarodik az időben. A harmadik Kuflik mozifilmből azt is megtudhatjuk, miért bánjunk csínján a szőrbogyókkal, mit tegyünk, ha elfurcsul az árnyékunk, hogyan néz ki egy vadonatúj évszak, mire használható az odavissza-gumó, no és legfőképpen: hogy mi is az az Akármi!