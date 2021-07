Patti Smith és Krasznahorkai László kávéztak egyet Velencében

Az énekesnő/író/punklegenda kapott némi olvasnivalót is.

A punkzenészként és íróként egyaránt kultikus Patti Smithről eddig is lehetett tudni, hogy szereti Krasznahorkai László könyveit: két éve például a Sátántangó angol fordításával fotózkodott kedvenc New York-i kávéházában. Most ismét egy kávéház volt a helyszín, csak ezúttal Velencében, és a könyvein túl, maga a szerző is jelen volt.

Egy kávé barátommal, Krasznahorkai Lászlóval, a Sátántangó és Az ellenállás melankóliája nagyszerű magyar szerzőjével. Pár inspiráló órát tölthettünk együtt Velencében. Kávé, víz és beszélgetés, valamint egy könyv ajándékba, amit ma este elolvasok

– írta az Instagramon Smith, megosztva egy képet a mosolygó Krasznahorkairól, és Az utolsó farkas címen futó angol nyelvű novelláskötetéről is, amit tőle kapott.

