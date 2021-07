Tíz világsztár, aki még nem ment el szuperhősfilmbe bohóckodni

Olyan érzésünk van, mintha már Hollywood 99 százaléka felbukkant volna valamelyik Marvel- vagy DC-filmben. Csak az idén Rachel Weisz, Florence Pugh, Angelina Jolie, Salma Hayek és Kit Harington száll fel a szuperhősvonatra. Van még olyan élvonalbeli filmsztár, aki nem kér ebből? Ki az, aki mereven elzárkózik a szuperhősfilmektől és a velük járó pénzesőtől? A Fekete Özvegy bemutatójának apropóján utánajártunk.

Kezdjünk névsorolvasással! Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, Margot Robbie, Idris Elba, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx.

Többek között ők azok a hollywoodi filmsztárok, akik feltűnnek a 2021-ben bemutatandó szuperhősfilmekben. Teljesen értelmetlen felsorolni, az utóbbi néhány évben a leghíresebb színészek közül kik szerepeltek még Marvel-, DC- vagy egyéb szuperhősös adaptációban, mert akkor csupa névből állna ez a cikk. Nézőként az lehet az érzésünk, Hollywood összes híressége felszállt már a szuperhősvonatra, ami pénzügyi szempontból mindenképp érthető is lenne.

Az utóbbi tíz évben ötször is szuperhősfilm végzett az amerikai bevételi lista élén, ami teljesen egyértelműen mutatja, hogy ez ma a legnépszerűbb műfaj. Ennek megfelelően a stúdiók – főként a Disney/Marvel és a Warner/DC – öntik a pénzt a szuperhősfilmekbe, és a sztároknak is többet fizetnek, mint szinte bármilyen más produkció.

Színészként már csak emiatt is érdemes szerepet vállalni ezekben a filmekben, de van még egy előnyük. A csapatfilmekben, mint a Bosszúállók, az Igazság Ligája vagy az új Örökkévalók, nem is kell annyira sokat dolgozni, mert egy-egy színésznek nincs feltétlenül nagy szerepe, a vászonidő eloszlik több különböző, fontos karakter között. Ráadásul az is gyakori, hogy teljes jeleneteket vesznek fel Los Angeles-i műtermekben, az egzotikus helyszíneket pedig utólag, számítógépes trükkökkel vetítik a szereplők mögé. Egyre ritkább az a módszer, mint a most mozikba került Fekete Özvegy esetében, hogy a stáb elutazik egy távoli forgatási helyszínre – ebben az esetben Budapestre –, és ott forgatják le a film nagy részét. Ennél sokkal egyszerűbb, ha a sztár beugrik a szomszédjában álló stúdióba, pár nap alatt felveszi zöld háttér előtt a jeleneteit, majd várja a banki átutalást.

A kényelmes és gyors pénzkereseti lehetőség, illetve a szinte garantált közönségsiker ellenére a mai napig akadnak A-listás hollywoodi filmsztárok, akik nem szerződtek le egyetlen Marvel- vagy DC-filmhez sem. Nem hívták őket? Szándékosan tartanak ellen a trendeknek? Mi járhat a fejükben? Ez utóbbit nem tudjuk, de bemutatunk tíz fontos hollywoodi színészt, akit egyelőre hiába keresnénk a következő Bosszúállókban vagy Batmanben. Azt is megtippeljük, a jövőben mekkora eséllyel igazolhatja le őket mégis a szuperhős-válogatott.

Leonardo DiCaprio

DiCaprio szerepválasztásait mindig kiemelt figyelem kíséri, mert az Oscar-díjas színész mára jóformán csak a legnagyobb presztízsű rendezőkkel hajlandó együtt dolgozni. Az utóbbi tíz évben csak Tarantinóval, Scorsesével, Alejandro González Iñárrituval és Baz Luhrmannel készült filmjeit mutatták be, a szuperhősfilmeket és azok bérrendezőit messziről kerüli. Pedig semmi baja a képregényekkel: apja underground képregénykiadót vezetett a hetvenes években, őt pedig már a kilencvenes években megkeresték, hogy játssza el Robint a Mindörökké Batmanben.

Nem vállalta el, a szerep végül Chris O’Donnellnél landolt, aki mára teljesen eltűnt, így DiCaprio döntése utólag érthetőbb. Azóta is távol tartja magát a szuperhősfilmektől, hiába nyilatkozta azt, hogy ezek a filmek „egyre jobbak és jobbak lesznek” komplex karakterábrázolásuk miatt. Az a sejtésünk, hogy DiCaprio, aki nyilvánvalóan Komoly Színészként tekint magára (teljes joggal!), úgy érzi, csorbítaná a renoméját, ha beugrana a következő Marvel-filmbe eljátszani valami félistent vagy bolygóközi hadurat.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 2/10

Johnny Depp

Johnny Depp szénája annyira rosszul áll, hogy valószínűleg a Marvel meg a DC sem kapkod érte, pedig ő már biztosan szívesen elmenne hozzájuk pénzt keresni. Ettől függetlenül említésre méltó, hogy a színész, aki az utóbbi években elvállalt egy csomó ostobaságot (Mortdecai, Éjsötét árnyék, Legendás állatok 2), a szuperhősfilmekből szándékosan kimaradt. Ezt részben az magyarázza, hogy megvolt neki a saját pénztermelő filmsorozata, A Karib-tenger kalózai, ám sajnos az utolsó epizódokra – szigorúbb kritikusok szerint rögtön az első rész után – az is alaposan elfáradt.

Most, hogy a szebb napokat látott sztárt a Harry Potter-utánlövésekből is kirúgták, szuperhősfilmbe pedig sejthetően nem hívják, maradnak neki a kisebb, szerzői filmek, amelyekkel nézőként nyilvánvalóan jobban járunk. Persze, valamiből élni is kell és kifizetni a válópert: Depp most fejezett be egy animációs sorozatot, amelyben kismadarat szinkronizál.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 4/10

Kate Winslet

A középkorú színésznőket általában méltatlanul elhanyagolja Hollywood, és a szuperhősfilmekben is kevesebb lehetőséget kapnak. Sírtunk, amikor már az örökifjú Marisa Tomei is csak May néni szerepét kaphatta meg az aktuális Pókember-sorozatban. Idén az Örökkévalók valamelyest javít a helyzeten, mert Angelina Jolie-t és Salma Hayeket is csatasorba állítja, de a 2021 meglepetéssikerét arató Kate Winslet szerződtetéséről továbbra sincs szó.

Pedig az Easttowni rejtélyek révén a negyedszázada az élvonalban dolgozó, Oscar-díjas színésznő most új rajongókat is toborzott magának. Ám a helyzet az, hogy egyáltalán nem hiányzik ő a szuperhősfilmekből, sokkal jobban örülünk, hogy marad ideje olyan kisebb, finomabb darabokban feltűnni, mint a tavalyi Örök lenyomat. Jövőre azért benne lesz az Avatar 2-ben, úgyhogy nem marad szuperprodukciók nélkül. Úgy tippeljük, ha kvalitásaihoz és presztízséhez méltó szuperhősszerepet kínálnak fel neki, abban sem fogja leégetni magát.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 5/10

Matthew McConaughey

A pár évvel ezelőtti karrierreneszánsz (bocsánat, McConausszánsz) nem szuperhősfilmek segítségével jött össze az egy időben csak levetett pólóval mutatkozó sztárnak, hanem nagynevű rendezők készítette, Oscar-esélyes filmeknek (Mielőtt meghaltam, A Wall Street farkasa, Csillagok között) köszönhetően. Az utóbbi egy-két évben pedig McConaughey-t érezhetően jobban foglalkoztatta az írás (könyvéről itt mesélt nekünk), mint a színészkedés. Persze, elment hülyéskedni Harmony Korine és Guy Ritchie egy-egy filmjébe, de a szuperprodukciókat egy ideje kerüli. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy különösebben vonzanák a Marvel- vagy DC-filmek, de van elég laza hozzá, hogy elvállaljon egy kisebb szerepet ilyesmiben is. Más kérdés, hogy ötven fölött szuperhősszerep már kevesebb terem, legfeljebb a főhős mentorát szokták ilyen korú színészek alakítani.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 3/10

Colin Firth

Ha már mentorok: Colin Firth nem először játszana ilyen figurát, és nyilvánvalóan tökéletesen megoldaná a feladatot egy szuperhősfilmben is. Ami azt illeti, a Kingsman – A titkos szolgálatban és folytatásában Firth már közel került a szuperhősös haknikhoz, mert a titkos ügynökös képregényadaptációban szinte már szuperhősökhöz illő kunsztokat mutatnak be a szereplők. Ám az a két film annyira rosszul sikerült, hogy bízunk benne, Firthnek lesz alkalma ennél magasabb színvonalon is szuperhősködnie.

Úgy tűnik, erre nem mostanában kerül sor, mert a hatvanéves Firth inkább a színészi szempontból több lehetőséget nyújtó, kisebb filmdrámák iránt érdeklődik. Ezek közé tartozik a nálunk ősszel bemutatandó Szupernóva és a Cannes-ban vetített Mothering Sunday is. Firth azért játszik gyerekbarát fantasykben is mostanában (Mary Poppins visszatér, The Secret Garden), de szuperhősfilm egyelőre nincs a láthatáron.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 6/10

Ryan Gosling

Tíz évvel ezelőtt Ryan Goslingra bármelyik szuperhőst rá lehetett volna bízni. Jó lett volna Supermannek, elhittük volna Batmanként, elvállalhatta volna a Zöld Lámpást – amit fel is kínáltak neki –, megoldotta volna Thort és hátborzongatóan formálta volna meg Jokert. Gosling viszont, köszönte szépen, nem kért ebből a sok hülyeségből, és a Drive meg az Őrült, dilis, szerelem duplasikere után inkább a kedvenc rendezői felemás fogadtatásban részesült filmjei mögé állt oda. Valószínűleg nem zavarta különösebben, hogy a Csak Isten bocsáthat meg és Túl a fenyvesen nem jutott el olyan sok nézőhöz, mert közönségbarát filmeket is remek ízléssel választott: a Kaliforniai álom és a Szárnyas fejvadász 2049 is nagy dobásnak bizonyult, Az első emberért pedig Gosling igazán megérdemelte volna harmadik Oscar-jelölését.

Vagyis minden jel arra mutat, hogy a sztár remekül megvan szuperhősfilmek nélkül. Időközben ő is betöltötte a negyvenet, úgyhogy aligha lesz már belőle az új Pókember, de ezt senki nem bánja. Nem marad azért sikervárományos filmsorozat nélkül: a Farkasember új változatában alakítja a főszerepet. Sőt, feltűnik a Bosszúállók: Végjáték rendezői, Anthony és Joe Russo új, immár a Marveltől függetlenül készülő filmjében, a Gray Manben is.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 2/10

Keira Knightley

Knightley év elején markáns kijelentést tett: megfogadta, hogy nem vállal több szexjelenetet férfiak által rendezett filmben. Éppenséggel a szuperhősfilmeket nem zárta ki ezzel a versenyből, azokban ugyanis híresen prűd módon kezelik a szexualitást. Más kérdés, hogy a színésznő az utóbbi időben inkább a nyilatkozataival hívta fel magára a figyelmet, mint a filmjeivel. A magyar mozikba a 2018-as Colette-ben lehetett látni őt utoljára, és azóta készített történelmi drámái (The Aftermath, Misbehaviour) és kémthrillere (Hivatali titkok) sem kavarták fel az állóvizet.

Jelenleg úgy fest, Knightley A Karib-tenger kalózai után nem kapott szerepet olyan közönségsikerben, amelynek a folytatásaival is tervezhetett volna, emiatt az is elképzelhető, hogy örülne egy szuperhősfilmes megkeresésnek. Életkora alapján simán kaphatna szerepet ilyesmiben, mert még mindig csak 36 éves, hiába áll a reflektorfényben már két évtizede.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 6/10

Brad Pitt

Erős érveink vannak, hogy Brad Pitt napjaink legnagyobb filmsztárja, akinek minden rezdülését élénk figyelemmel követi a közvélemény. Noha a színész poénból felbukkant már egy szuperhősfilmben – a Deadpool 2-ben látható cameószerepre Ryan Reynolds beszélte rá –, interjúiban egyértelművé tette, hogy komolyan még nem gondolkodott el azon, szuperhőst kellene játszania. Úgy fogalmazott, a deadpoolos beugrással „túl van a saját szuperhősös körén, megvolt, elég volt”.

A tartózkodás oka egyrészt nyilvánvalóan az, hogy Pitt anyagilag nincs rászorulva a Marvel- és DC-filmekre, mert azon maroknyi filmsztár közé tartozik, akiknek eredeti forgatókönyvön alapuló, önálló – tehát nem egy franchise-hoz kapcsolódó – filmekért is csillagászati összegeket fizetnek, főként azért, mert tőlük várják, hogy behozzák a moziba a nézőket. Másfelől Pitt DiCaprióhoz hasonlóan kényesen válogat a szerepek között. Két utolsó filmje, a James Gray rendezte Ad Astra és Tarantino Volt egyszer egy… Hollywoodja a presztízséhez méltó produkció volt, utóbbiért Oscar-díjat is nyert. Eközben a sztár jóval aktívabb producerként, mint rendezőként. A szép díjkiosztós kört futott Minari és az ugyancsak kritikai sikert aratott Kajillionaire mellé is odaállt, nemrég pedig Jon Stewart második, politikai témájú rendezését segített tető alá hozni. Nagyon úgy néz ki, hogy egyáltalán nem érdeklik a szuperhősfilmek.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 1/10

Tom Hanks

Hollywood legtisztességesebb férfija, az Amerikai Apa sem játszott még szuperhőst, talán azért, mert félő, hogy komikusnak tűnne egy ilyen szerepben. Amióta Hanks inkább mellőzi a vígjátékokat, többnyire megmarad a valósághű műfajoknál. Így játszott hajóskapitányt a Phillips kapitányban, másik hajóskapitányt Greyhoundban, egy utasszállító kapitányát a Sullyban, sima kapitányt A kapitány küldetésében, és közben leforgatott néhány filmet, amelyekben nem kapitányi rangban tűnt fel. Egy ilyen derék embernek teljesen fölösleges eljátszania még Amerika Kapitányt is, mikor az a valóságban voltaképpen ő maga.

Mikor Hanks utoljára próbát tett a fantasztikus műfajokkal, nem hagyott igazán mély nyomot a nézőkben: a Felhőatlasz több idősíkban bonyolódó, kozmikus sorsösszefüggéseset fürkésző new age-es sci-fi volt, és Hanks meglehetős pojácának tűnt benne, hasonlóan az összes többi szereplőhöz. Ezek után megértjük, hogy a színész távol tartja magát a köpenyektől és maszkoktól. Mindezek ellenére el tudjuk képzelni, hogy egyszer megtalálja őt egy hozzá illő, nem túl komolykodó, de azért hősies szuperhős-mellékszerep.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 3/10

Tom Cruise

Tom Cruise-nak nincs szüksége rá, hogy szuperhőst játsszon, mert ő maga egy szuperhős. Legalábbis úgy tűnt, valahogy így tekint magára, mikor a Mission: Impossible 7 forgatásán emlékezetes módon leüvöltötte a kollégái fejét, mikor azok nem vették elég komolyan a koronavírus miatti biztonsági előírásokat.

Mi vagyunk az arany-standard. Miattunk csinálhatnak újra filmeket Hollywoodban, mert hisznek bennünk és abban, amit csinálunk. Esténként telefonon beszélek minden kibaszott stúdióval, meg biztosító társaságokkal, producerekkel, akik minket néznek, és bennünket követve csinálják a filmjeiket. Több ezer munkahelyet hozunk létre, ti faszfejek! Soha többé nem akarok ilyet látni. Soha!

– ordította azoknak a stábtagoknak, akik nem tartották a távolságot egymástól a forgatáson.

Két éve Jimmy Kimmel műsorában azt nyilatkozta, semmi baja a szuperhősfilmekkel, nagyon élvezi őket, de ő a Mission: Impossible- és a Jack Reacher-filmekért felel, amelyek más jellegűek. Cruise valószínűleg helyesen ismerte fel, hogy a szinte minden szuperhősfigurával együtt járó pátosz az ő imázsával már paródiába fordítaná a hőst és a filmet. És bár a színész alkalmanként nem fél hülyét csinálni magából, azért szereti irányítása alatt tartani az ilyen helyzeteket is. Éppen ezért elképzelhetetlennek tartjuk, hogy átadná a kreatív kontroll lehetőségét a Marvel vagy a DC producereinek.

Mennyi esély van rá, hogy öt éven belül szuperhősfilmben látjuk? 1/10