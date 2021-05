Ewan McGregor alámerül a hetvenes évek New York-i éjszakai életébe – új májusi sorozatok

Ez a május inkább a visszatérő sorozatévadok hónapja lesz: új évaddal jön a Ki ölte meg Sarát?, a Barátnő rendelésre, a Love, Death & Robots, a Master of None és A Kominsky-módszer is, a premierek közül a divattervező Halstonról szóló életrajzi minisorozat és az Amazon sztárokkal megpakolt antológia-sorozata emelhető ki.

A múlt hónapban úgy tűnt, erőre kapott az idén a járvány miatt kicsit megzavarodott sorozatipar, de a májusban újra csak kevés a valódi premier, és a negyedéves mérlegében a Netflix utalt is rá, az év második felére várhatók az igazán nagy durranások. Ettől még rengeteg minden készül, de ezek főleg visszatérő évadok, igaz, több olyan is van köztük, amely sok év után jelentkezik új részekkel, mint a Terápia amerikai verziója vagy a Master of None. És ne feledjük, kétség esetén itt az áprilisi felhozatal is.

Barátnő rendelésre 3., HBO GO

Május 3.

A Starz exkluzív eszkortlányokról és ügyfeleikről szóló sorozata – mely Steven Soderbergh azonos című filmje alapján készült – harmadik évadát a német Anja Marquardt csinálta, és ez a londoni tech szférában játszódik. Így a főszerep az eszkortlányok mellett az adatgyűjtésé, a mesterséges intelligenciáé és hasonló, sci-fibe illő, de valójában már jelen lévő technológiai újításoké lesz.

Selena: A sorozat 2., Netflix

Május 4.

A tragikusan fiatalon meggyilkolt latino énekesnő, Selena Quintanilla életéről forgatott sorozat második évadában Selena házasságába láthatunk bele jobban, és megtörténik a találkozás, mely később az énekesnő meggyilkolásához vezetett.

Mint egy pillangó, Netflix

Május 4.

Elképesztő mennyiségben gyárt/vásárol koreai tartalmat a Netflix, ez a sorozat egy webképregény alapján készült, és egy nyugdíjas postásról szól, aki úgy gondolja, végre megvalósíthatja élete álmát, és megtanul balettozni. Csakhogy az élet nem ilyen egyszerű.

Mythic Quest 2., Apple TV+

Május 7.

Rob McElhenney tavaly debütált vígjáték-sorozatáról azt írtuk: „Egyszerre enged bepillantást a játékfejlesztők univerzumába, és egyszerre röhög kicsit azon, hogy sokszor egészen furcsa alakok/tinik/gyerekek döntenek romba egy franchise-t, ha nem tetszik nekik egy-egy új kiegészítő.” A minden idők legnagyobb többszereplős videojátékának fejlesztői az új évadban beleütköznek a terjeszkedés nehézségeibe, és felbukkan a sorozatban Snoop Dogg is.

Jupiter hagyatéka, Netflix

Május 7.

Mark Millar és Frank Quitely képregényéből egy szuperhősös sorozat készült, méghozzá a Spartacus sorozattal nevet szerzett Steven S. DeKnight irányításával. A szuperhősök első nemzedékéről szóló sorozat főszereplői Josh Duhamel és Leslie Bibb lesznek.

A maffia ügyvédje, Netflix

Május 9.

Nem tévedés: koreai maffia-sorozat is van már, melynek főhőse, Vincenzo 8 évesen került Olaszországba Koreából, mert az egyik nagyhatalmú keresztapa fogadta örökbe. Felnőve a maffia ügyvédje lett, de idővel menekülnie kell, ezért Szöulban kezd új életet, folytatva eddigi tevékenységét.

Próbálkozások 2, Apple TV+

Május 14.

Az Apple TV+ első brit gyártású sorozata a szülővé válás és az örökbefogadás témájában igyekezett megtalálni a humort. Az Esther Smith és Rafe Spall főszereplésével készülő vígjáték-sorozat második évadában is megküzdenek az örökbefogadás nehézségeivel, ráadásul már biztos, hogy lesz harmadik évad is.

Halston, Netflix

Május 14.

A hetvenes években híressé vált divattervezőről szóló életrajzi sorozatban Ewan McGregor alakítja a New York-i művészvilágban is otthonosan mozgó, Liza Minnellivel is haverkodó Halstont, és ez már sok olyan néző számára is érdekessé teheti, aki nem ismeri a divattervező életét és munkásságát. Az öt része minisorozat arra az időszakra koncentrál, amikor el akarták bitorolni tőle a védjegyként szolgáló nevét. A sorozatot Sharr White készíti, de az exexutive producerek között ott van a netflixes sorozatpápa, Ryan Murphy neve is.

Love, Death & Robots 2., Netflix

Május 14.

Tim Miller meghatározhatatlan műfajú, felnőtt-animációs-sci-fi-antológia sorozatának második évada is vélhetően bővelkedik majd horror elemekben, szexben és ijesztő jövőképben, no meg persze robotokban. És lesz jövőre harmadik évad is.

Mennybemenetel, Netflix

Május 14.

A hónap harmadik netflixes koreai sorozata egy Asperger-szindrómás fiúról és börtönviselt nagybátyjáról szól, akik „meglátják az életet a hátrahagyott dolgokban, és megosztják az elhunytak el nem mesélt történeteit”, jelentsen ez bármit is.

Ferry, Netflix

Május 14.

A remek holland-belga sorozat, az Undercover (Páros küldetés) valós személyről mintázott főgonosza, Ferry Bouman kapott egy előzménysorozatot. Ebben az őt alakító, nagyszerű Frank Lammers mellett a feleségét játszó Elise Schaapot is viszontláthatjuk.

Ki ölte meg Sarát? 2., Netflix

Május 19.

Bár még csak márciusban mutatták be a szappanopera-elemeket is tartalmazó, mexikói thriller sorozat első évadát, az elképesztő sikert aratott az Egyesült Államokban és másutt is, most pedig már jön is a második évad alig két hónap elteltével.

Más, mint a többiek 2., Netflix

Május 20.

Ryan O’Connell önéletrajzi elemekben bővelkedő vígjáték-sorozata egy agyi bénulásban szenvedő, meleg fiatalemberről szól, aki úgy dönt, elhagyja addigi védett környezetét, hogy megvalósítsa álmait. Két év után a második évaddal véget is ér a több díjat is elnyert sorozat.

Solos, Amazon Prime

Május 21.

David Weil hétrészes antológia-sorozata hét emberről és sorsról szól, és a fókuszában az emberek közti kapcsolat lesz, amely még a legmagányosabb pillanataikban is jelen van. A sorozathoz inkább a szereplőgárdával lehet kedvet csinálni, hiszen Morgan Freeman, Helen Mirren és Anne Hathaway is látható lesz egy-egy epizódban.

Master of None – Majdnem elég jó 3., Netflix

Május 23.

Aziz Anzari vígjáték-dráma sorozata négy év után folytatódik: az általa megformált színész-komikus, Dev Shah életét követő sorozat második évadában a főhőst az olaszországi Modenában láthattuk viszont, ahonnan visszatért New Yorkba, a pályafutása is lökést kapott, ám a magánélete csak nem akart helyrejönni. És az előzetes alapján nem biztos, hogy erre a kérdésre választ kapunk, mivel az évad ezúttal Denise és Alicia kapcsolatáról szól.

In Treatment 4., HBO GO

Május 24.

A Terápia amerikai változatának új évada hosszú szünet után tér vissza, és ebben Uzo Aduba alakítja a főszereplő pszichoterapeutát, Brooke Lawrence-t, akinek nemcsak három különböző páciense problémáival, de a világjárvánnyal és saját magánélete kihívásaival is meg kell küzdenie.

Fekete hétfő 3., HBO GO

Május 24.

Az 1987-es tőzsdeösszeomlásról szóló fekete komédia-sorozat harmadik évadában a barátokból ellenségek, a kereskedőkből árulók lettek, két ember pedig meghalt. Az új főnökök gyorsan meg is tanulják, hogy a korona nemcsak csillogó, de nehéz viselet is egyben.

Ragnarok 2., Netflix

Május 27.

Adam Price, a Borgen alkotója norvég fantasy-sorozatában az északi mitológiát vegyítette környezetszennyezéssel és klímakatasztrófával, sajátos stílusban, ami nem aratott osztatlan sikert, de így is van egy második évadra elegendő tábora.

Pánik, Amazon Prime

Május 28.

Egy young adult sorozat, amelyet Lauren Oliver készített a saját azonos című regényéből, és mondjuk úgy, egyértelműen magán viseli Az éhezők viadala hatását, noha ez jóval kevésbé nagyszabású.

Lucifer 5., Netflix

Május 28.

A FOX-ról a Netflixre került sorozat záró évadának első felét még tavaly nyáron adták le, most pedig utoljára követhetjük a pokolból a Földre szállt Lucifer (Tom Ellis) kalandjait Los Angelesben.

A Kominsky-módszer 3, Netflix

Május 28.

Chuck Lorre díjakkal elhalmozott vígjáték-sorozatának harmadik évada az utolsó is lesz, így utoljára láthatjuk Michael Douglast a színészeket oktató drámatanár szerepében, akárcsak a többi szereplőt.