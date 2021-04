Ez pedig most, a Covid idején még egyértelműbb, mint valaha. Erről Cseke Eszter beszélt a megújuló Nők Lapjának.

Éppen most készülünk azokba a szardíniai falvakba, ahol a férfiak a leghosszabb ideig élnek az egész világon. Ezekben a közösségekben egyetlen idős ember sincs magára hagyva, négy-öt-hat generáció él egymás közelében, egymást támogatva

– mesélte a megújult Nők Lapjának az On the Spot alkotója, Cseke Eszter arról, hogy az egy éve tartó járvány milyen új megoldásokat és nézőpontokat hozott az ő, a családja, és az On the Spot életébe. Szerinte a járvány leginkább arra világított rá, hogy a szűk közösségeink ápolására mekkora szükség van.

A Covid idején jobban érződik, mint valaha, hogy ahová az energiát tenni érdemes, és ahonnan a megoldást várhatjuk, az a családunk és a szűk közösségünk. Ebből a keresztmetszetből az egész világ vidámabb, elviselhetőbb

– mondta Cseke a lapnak. Mellette egyébként még húsz másik nő, művészek, tudósok, véleményformáló szakemberek beszéltek arról, hogy milyen megoldásaik születtek a pandémia kihívásaira, és hogy szerintük merre kellene változnia a járvány utáni világnak. Megszólalt többek között Tari Annamária, Kováts Adél, Orosz Györgyi és Polgár Judit, a teljes cikk a ma megjelent friss Nők Lapjában olvasható.

Cseke Eszter és párja-alkotótársa, S. Takács András nemrég mutatták be az On the Spot első egész estés filmjét, a Born in Auschwitz című dokumentumfilmet, mely a holokauszt transzgenerációs traumájáról egy család sorsán keresztül. A filmről mi is írtunk, itt lehet elolvasni.