Nagy Bandó András: Ennyi tragédiát hozó év után nincs kedvem a kabaréhoz

Festeni szeretne, és felhagy a humorista pályával Nagy Bandó András, aki a Blikknek azt mondta:

Ennyi tragédiát hozó év után nincs kedvem a kabaréhoz. Már most húszezer halottunk van, saccom szerint ez minimum 10-20-szor ennyi közeli gyászolót érint. Erkölcstelen lenne a pandémia időszakát humorban pácolva emlegetni.

Nagy Bandó inkább fest manapság, és csak néha kirándulna a pódiumra, azt is csak akkor, ha már a járványhelyzet megengedi. A humorista 1962-ben karikaturistaként kezdte a karrierjét, és mindig is ki akarta próbálni magát a festészetben. Most azokat a hajléktalanokat festi, akiket annak idején az első hajléktalanszállást alapította meg Budaörsön: