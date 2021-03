Csomay Zsófia: Nem műemlékvédelem, hanem történelemhamisítás folyik a Várnegyedben

Műemlékvédelem helyett történelemhamisítás folyik címmel jelent meg a Telexen a modern magyar építészet egyik legfontosabb, ma is élő alakjának számító Csomay Zsófia írása a budai Vár kormányzati újjáépítéséről.

A Nemzeti Hauszmann Terv társadalmi bizottságában 2014 végén helyet kapó, majd 2016 márciusában többekkel együtt lemondó, aggályait nyílt levélben közzétevő építésznő mindamellett, hogy úgy érzi, a műemlékkérdés számtalan ideológiai és szakmai vita tárgya, abban mégis biztos, hogy a XX. század közepére kialakult, nemzetközileg elfogadott irányvonalak mentén a Várnegyedben folyó munkák elfogadhatatlanok.

Ha egy épületet, ami több mint 100 éve épült – már a maga idejében is letűnt stílusban – és a háborúban elpusztult, ma az eredeti formájában, de tökéletesen más szerkezetekkel, anyagokból, a 20. századi technológiai elvárásoknak megfelelve, más funkcióra szánva visszaépítenek, az hamis eljárásnak tekinthető.

– olvasható az írásban, ami a háború óta eltelt időben történt változásokra is kitér:

Ezenfelül, ha ezek az épületek az elmúlt 75 évben jól alakult városi funkcionális és építészeti struktúrát rossz értelemben megváltoztatják – nem is nagyon érthető. Gondolok itt arra, ami a Várban történik, ahol arányaiban a Vár léptékét messze meghaladó főúri paloták, királyi lovarda és őrség épület épül vissza, átalakítva azt a polgári és kulturális közeget, ami az elmúlt fél évszázadban kialakult, nem pedig megvizsgálva annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne folytatni a megkezdett folyamatot.



Csomay az 1945-1989 közti korszak épített örökségéről is megfogalmazta a véleményét:

A másik neuralgikus pontja a múltról való gondolkodásnak a szocializmusban létrejött épületanyaggal való bánásmód, ami – bár nem műemlékekről van szó – mégiscsak egy meglévő fizikai és kulturális örökség, és aminek a kiemelkedő darabjain túl a »közkatonáival« is lehetne mit kezdeni. Ma, amikor az épületek nagy része nem a távoli jövőnek, hanem fogyasztási cikknek épül, egy ötven éve épült ház is érték. Érték több szempontból. Egyrészt, ha nem bontjuk el, hanem gondolkodunk a felhasználhatóságán – az ökológiai lábnyom kisebb lesz. Másfelől egy meglévő épület térkincse, karaktere egy hozzáértő továbbgondolás során meg tud maradni új formájában úgy, hogy gazdagodik nemcsak önmaga, hanem a megszülető új is. Herman Hertzberger híres holland építész azt üzente a fiatal építészeknek, hogy ne tervezzenek új házat, amíg a meglévő térkincs nincs kihasználva, mert mindenből lehet értéket teremteni.