Jövőre búcsúzik Az Úr sötét anyagai sorozat

A BBC és az HBO hivatalosan is bejelentette, jövőre folytatódik, de a következő évad egyben az utolsó is lesz Az Úr sötét anyagai sorozatban. A Philip Pullman regénysorozatából készült filmsorozatból eddig két évadot mutattak be, a nyolc epizódból álló harmadikat pedig jövőre forgatják Cardiffban, írja a Deadline.

A most futó második évad a koronavírus miatt némiképp rövidebb lett a tervezettnél, ebben Lyra (Dafne Keen), a tizenegy éves árva kislány kalandjai folytatódtak, a harmadikban – mely A borostyán látcső című regény alapján készül – pedig az utazása végére ér. Arról, hogy a harmadik évad mikor készül el, egyelőre még nincs hír.