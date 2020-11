Michael J. Foxot Biffre, a Vissza a jövőbe übersuttyójára emlékezteti Trump

Michael J. Fox nemrég megjelent memoárjában jelentette be, hogy egészségi állapota miatt visszavonul a színészettől. A véleményét azonban még elmondja, a Guardiannek adott interjújában például nemcsak betegségéről beszélt, de Donald Trumpról is kifejtette nézeteit.

– mondta Fox, felidézve kultikus filmje, a Vissza a jövőbe suttyó antagonistáját, a főhőst és környezetét állandóan zaklató Biff Tannent. Akadtak persze, akik ezt a párhuzamot már évekkel korábban szóva tették, és akár a Photoshop segítségével mixelték össze a két karaktert. Sőt, a film forgatókönyvírója tavaly azt is elárulta, hogy bizonyos mértékig a 80-as években még a New York-i playboyok gondtalan életét élő Donald Trumpról mintázták Biff figuráját annak idején.

I photoshopped Donald Trump as Biff Tannen for the fun of it. Here are the results. pic.twitter.com/nXDygkf46h

— Spence, Todd (@Todd_Spence) January 26, 2016