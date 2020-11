A Deftones gitárosa szerint lapos a Föld és nincsenek vírusos fertőzések

Stephen Carpenter, a népszerű alternatív metal zenekar, a Deftones gitárosa egy összeesküvés-elméleteket népszerűsítő Sam Tripoli podcastja vendégeként vallotta be, hogy tudományosan cáfolt összeesküvés-elméletekben hisz. Az 50 éves gitáros szerint lapos a Föld, mivel tudja, hogy „nem egy forgó, repülő űrgömbön vagyunk”, továbbá „soha egyetlen oltás sem volt, ami működött volna”, és amikor a gyermekbénulás elleni vakcináról kérdezték, arra is azt mondta, hogy a betegség nem tűnt el (a betegség valójában eltűnt, egyedül azokban az országokban tör ki újra, amelyek nem védekeznek megfelelően). Sőt, Carpenter szerint a vírusokat is a szervezet termeli, és nem képesek fertőzés útján átjutni egy másik szervezetre.

Más kérdés, hogy Carpentert nem az eszéért szokás szeretni, hanem azért, mert a rendkívül sikeres, kaliforniai zenekar alapító tagja, és annak eddig mind a kilenc lemezén is játszott.

Kiemelt kép: Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto