Rákay Philip az SZFE-ről: Nem a diákok érdekeiről, vagy az egyetemi autonómiáról van szó, hanem örökre bebetonozottnak remélt katedrákról

Egy ideje nem nyilatkozott, de a Mandinernek nemrég interjút adó Rákay Philip azt mondja, most úgy érezte, mindenkire szükség van, aki meg tud szólítani embereket.

A hazánk érdekében ugyanis el kell tudunk érni különböző generációkat, és el kell magyaráznunk nekik, mi forog kockán, mire megy ki a játék, mi van a héttérben, ki is valójában Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára, kik a momentumosok, hogyan gondolkodnak a világról és milyen világ köszönt be Magyarországon, ha ők valaha is hatalomra kerülnek