Kiderült, mikor perdül táncra először Gabriela Spanic a TV2-n

Vasárnap este, a Sztárban Sztár adásában derült ki, hogy kik versenyeznek majd a Dancing with the Stars című táncos showműsorban. A hazai ismert emberek és celebek mellett egy világsztár, Gabriela Spanic is a versneyzők között van, akit a nézők a Paula és Paulina című szappanoperából ismerhetnek. A színésznő elég ügyesen inkognitóban maradt, ugyanis kiderült, hogy már három hete Budapesten tartózkodik.

A SorozatWiki most a műsor indulásának időpontját is közölte, miszerint a Dancing with the Stars október 3-tól, szombat esténként lesz látható a TV2-n. A dátum több versneyző elejtett információiból derült ki. Istenes László műsorbeli párja, Czina Boglárka, valamint Tóth Dávid táncpartnere, Lissák Laura is az Instagramon írta ki, de rászólhattak a versenyzőre, mert Lissák törölte a konkrét dátumot a posztból. is idő előtt közzétette, mikor indul a műsor.

Kiemelt kép: