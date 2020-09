Dancing with the Stars: Gabriela Spanic-kal és Kiss Ramónával támad a TV2

Erre ki számított?

A TV2 már jó előre kommunikálta a sajtóval, hogy vasárnap este, a Sztárban Sztár új epizódjában elárulják, kik lesznek új táncos showműsoruk, a Dancing with the Stars versenyzői. Az érdekesség, hogy felvezették, egy világsztár is a versenyzők között lesz, „akit több mint egymilliárd tévénéző ismer”.

Vasárnap este aztán kiderült, hogy ez a világsztár

Gabriela Spanic.

És:

a durva, hogy Kiss Ramóna fogja a vezetni a műsort Stohl Andrással,

tehát két ex-RTL Klub-műsorvezető is lesz a műsorban.

Celebversenyzők is lesznek:

Noszály Sándor ,

, Marsi Anikó ,

, Emilio ,

, Horváth Tamás ,

, Istenes László ,

, Détár Enikő ,

, Tóth Dávid ,

, Osvárt Andrea ,

, Gelencsér Tímea ,

, Pásztor Anna ,

, Győrfi Dániel

és persze Spanic, akinek Andrei Mangra lesz a partnere.

Kiemelt kép: Instagram.com/dancingtv2