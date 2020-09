A félelem az elme gyilkosa – itt a Dűne első, nyúlfarknyi teasere

Hogy a Dűne érkezését mennyire várja a közönség, azt az is jól jelzi, hogy még a trailernek is külön kedvcsinálót készített a rendező Denis Villeneuve csapata: a negyvenöt másodpercnyi teaser tegnap debütált, és mára ígérte a teljes trailer érkezését. Ránk is fér, mert a teaserből semmi nem derül ki, és egyedül Timothée Chalamet az, akit legalább néhány képkockányi ideig úgy is látunk, hogy nem egy poszteren pózol épp. Frank Herbert klasszikus sci-fi regényéből kétrészes adaptációt terveznek, Chalamet a főszereplő Paul Atreides herceget alakítja a várva várt, és többek között nálunk is forgatott filmben, de az egész szereposztás csordultig van óriási nevekkel. A sci-fi jelen állás szerint idén decemberben kerülne mozikba, de erre valójában elég kevés esély látszik egyrészt azért, mert még az utóbbi hetekben is újraforgattak néhány dolgot itt nálunk, az Origo Filmstúdióban, másrészt – és elsősorban – pedig a koronavírus-helyzet miatt. A trailer viszont jön, addig pedig íme, a teaser.

Kiemelt kép: Warner Bros.