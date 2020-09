A Tankcsapda szerint igenis nagy dolog volt megcsinálni az autósmozis koncertet

A Portfoliónak adott interjút a Tankcsapda, melyben többek között arról beszéltek, mekkora kiesést jelent számukra, hogy a koronavírus miatt hónapokig nem koncertezhettek és jelenleg is csak 500 fő alatti eseményeken léphetnek fel. Sidlovics Gábor, az együttes gitárosa elmondta, hogy a Budapest Parkban három koncertjük is lett volna, ezekre nagyon sok elővételes jegyet eladtak már, majd jött a járvány miatti leállás, ami miatt a tavaszra tervezett európai turnétjukat is lefújták.

Közben október 2-án azért a Parkkal közösen szerettünk volna egy nagy koncertet kárpótlásul, de erre jelen helyzetben szintén semmi esély. […] Közben újabb és újabb terveket készítettünk a jövőt illetően, végül, most annyi tűnik biztosnak, hogy leszerveztünk 20-25 olyan koncertet, melyek az 500 fő alatti kategóriába esnek. Nyilván a kieső bevételeket nem pótolhatjuk ezzel, könnyen kiszámolható, hogy egy olyan gépezetnél, ahol minimum 18-20 fős a stáb, 4 járművel, technikával, utazással, helyszínbérléssel, szállással mire lesz elég a befolyó pénz

– tette hozzá.

Szóba jött az együttes május végi, kisebb botrányt keltett autósmozis koncertje is, melyről azt gondolják,

bármennyire is fájt a sok megkeseredett trollnak a két autósmozis koncertünk, igenis nagy dolog volt megcsinálni.

Az állam által támogatott raktárkoncert-projekt kapcsán, melyben a Tankcsapda is részt vesz, a tagok úgy fogalmaztak, hogy bármennyire is próbálják ebben is rájuk húzni a politikát, érdemes kiemelni, hogy ez a zeneiparról szól, nem a Tankcsapdáról.

A Tankcsapdát is megkeresték, hogy vállaljuk-e, nyilván nem fogjuk azt mondani, hogy nem, hiszen ez a támogatás nem csak rólunk, hanem az embereinkről is szól.

Kiemelt kép: Berecz Valter / 24.hu