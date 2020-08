Meghalt Rab István

Meghalt Rab (Rabovsky) István Kossuth-díjas balett-táncos. A táncművész feleségével, a szintén balett-táncos Kováts Nórával 1953-ban hagyta el Magyarországot, és az Egyesült Államokban telepedett le, ott is halt meg, New Yorkban. Rab István 90 éves volt. Halálhírét mostani felesége, Candice Itow erősítette meg. Elmondása szerint férjét augusztus 17-én gyomorbántalmakkal szállították kórházba, ahol másnap meghalt.

Rab (Rabovsky) István 1930-ban született Szegeden, szegény családban, jórészt nagyszülei nevelték. Tehetsége korán kiderült, így került a Magyar Állami Operaház balettiskolájába, Nádasi Ferenc keze alá, majd 1948-tól az Operaház magántáncosa lett. Későbbi feleségével, Kováts Nórával együtt 1949-ben és 1950-ben fél évig Moszkvában és Leningrádban tanult Pjotr Guszev és Agrippina Vaganova kezei alatt, ahol elsajátították az orosz balettiskola hagyományait és fel is léptek a Kirov Opera színpadán.

1953 márciusában a házaspár Kossuth-díjat kapott, ugyanazon év májusában egy kelet-berlini turné alkalmával, kísérőiket kijátszva metróra szálltak és átszöktek a nyugati oldalra. Disszidálásuk annak idején komoly publicitást kapott a világsajtóban, még film is készült róla, sőt, Mikes György (George Mikes) magyar származású író, humorista 1955-ben könyvet is írt a szökésről Leap through the Curtain (Szökés a függönyön át) címmel.

Első nyugati fellépésük a londoni Festival Balletben volt, 15 perces táncprodukciójuk után ugyanannyi ideig ünnepelte őket a közönség. Sol Hurok sztármenedzser karolta fel őket, sikerük alapját Kováts Nóra elbűvölő előadásmódja mellett Rab virtuóz ugrásai, energikus stílusa adta, amit később, 1956-tól a Bolsoj Balett és a Kirov Balett tett Nyugaton is világhírűvé. A házaspár az Egyesült Államokba települt át és épített karrier, számos tévéműsorban léptek fel, feltűntek Judy Garland oldalán. Rab és Kováts 1962-ben elvált, de 1970-ig még együtt dolgozott a színpadon. Kováts Nóra 2009-ben hunyt el. A Nyugaton már Istvan Rabovskyként dolgozott művész saját iskolát alapított és tizenöt éven át oktatta a tehetségeket. New Yorkban jelenleg is a nevét viseli a Istvan Rabovsky Ballet Camp Alumni.

