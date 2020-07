Meghalt a 30 éves japán filmsztár, Miura Haruma

Miura Haruma olyan filmek főszereplője volt, mint a kultikus mangából adaptált Shingeki no kyojin (angol címén: Attack on Titan), illetve a Kimi ni Todoke. A színészre tokiói lakásában bukkantak rá, majd kórházba szállították, ahol később halottnak nyilvánították. A nyomozók feltételezése szerint Miura öngyilkos lett, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg a hatóságok – írja a Variety. Pályafutását gyerekszínészként kezdte, az NHK, vagyis a japán közszolgálati tévé Agri című televíziós sorozatában, hétévesen. 2007-ben a Koizora című filmben kapott szerepet, egy évvel később a Naoko című sportdrámában játszott, melyért elnyerte a legjobb újoncnak járó díjat a 63. Mainicsi-díjátadón. Abban az évben a Japán Filmakadémia díját is megkapta.

Miura a színpadon is sikereket ért el, az utóbbi években pedig zenei karriert is indított. Tavaly jelent meg első lemeze, a Fight For Your Heart.

Kiemelt kép: AFP