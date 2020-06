Kilencvennégy éves korában meghalt Johnny Mandel zeneszerző. A zenész halálát kollégája és barátja, Michael Feinstein jelentette be.

A világ soha többé nem lesz ugyanaz a humora, esze és kitekert nézetei nélkül a világgal és az emberekkel kapcsolatban. Összehasonlíthatatlan volt, senki nem tudott úgy hangszerelni vagy írni, mint ő. Uram, hogy fog hiányozni! Ünnepeljük őt a zenéjével! Az tetszene neki

– írta Feinstein. Michael Bublé szintén fejet hajtott, géniusznak, és az egyik kedvenc zeneszerzőjének nevezte.

Mandel 1925-ben született New Yorkban, és többek között a Juilliardon is tanult zenélni. Hamar megtalálta a jazzt, és hamarosan több együttesen is zenélt, trombitán és harsonán játszott. Később elkezdett zenét szerezni, többek között Frank Sinatrának, Michael Jacksonnak, Barbra Streisandnak és Tony Bennettnek is írt, de a legnagyobb sikereit filmes zeneszerzőként aratta. Az Út a szerelem felé című film betétdaláért, a The Shadow of Your Smile-ért Oscart is kapott, de öt Grammy-díja is volt. Legtöbben a M.A.S.H. című film, majd annak spinoff-sorozatának zenéjéről ismerik, de meglehetősen sokoldalú alkotó volt, drámákhoz, családi filmekhez és vígjátékokhoz egyaránt szerzett zenét.

