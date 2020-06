Most először fekete lesz A Nagy Ő főszereplője

Tizennyolc éve fut a reality, eddig kellett várni.

A Black Lives Matter-mozgalom hozadéka nemcsak az, hogy a cégeken belül megvizsgálják az elmúlt évek, évtizedek gyakorlatait, de az is, hogy jobban odafigyelnek a cégek a diverzitásra. Ahogy teszi most az ABC is, akik A Nagy Ő – The Bachelor című műsorukhoz 18 év és 40 főszereplő után egy fekete házasodni vágyó férfit castingoltak, írja a CNN.

A 28 éves James nem ismeretlen azok számára, akik követik a műsort: a női főszereplős változat 16. évadában tűnt fel versenyzőként. Az ABC elnöke, Karey Burke azt nyilatkozta, felelősek azért, hogy azt képezzék le a szerelmi történeteikben képernyőn, ami a világon is történik.