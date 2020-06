Keanu Reeves újra időutazásra indul

Több mint egy évvel ezelőtt jelentette be a két főszereplő, Keanu Reeves és Alex Winter, hogy jön az 1989-es Bill és Ted zseniális kalandja, illetve az 1991-ben azt kövtő Bill és Ted haláli túrája folytatása. A Bill & Ted Face the Music című a harmadik részt tavaly nyáron kezdték el forgatni, most pedig végre megérkezett hozzá az előzetes.

A trailerből nem derül ki sokkal több annál, mint amennyit eddig is tudtunk: a jövőből megszólított párosra nagy feladat vár, az ő daluk mentheti meg az egész világot. A két férfi újra időutazásra indul, kalandjuk során pedig történelmi figurák és híres zenészek segítik őket.

A Bill & Ted Face the Music amerikai bemutatója várhatóan augusztus 21-én lesz.

Kiemelt kép: Youtube / Warner Bros. UK