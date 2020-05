Meghalt Geno Silva, A sebhelyesarcú bérgyilkosa

Meghalt Geno Silva amerikai színész, akire leginkább A sebhelyesarcú egyetlen szót sem ejtő bérgyilkosaként emlékezhet a közönség: ő lőtte le Al Pacinót, azaz Tony Montanát a filmben, Silva 72 éves volt, és május 9-én halt meg, ám halálának tényét csak most jelentette be a család. A színész a demencia egy speciális típusába halt bele.

Az 1948-ban született Geno Silva A sebhelyesarcún túl játszott Az utolsó csepp (Tequila Sunrise) című Mel Gibson-Michelle Pfeiffer moziban, Steven Spielberg két filmjében, az Amistadban és Az elveszett világ: Jurassic Parkban, de David Lynch kultfilmjében, a Mulholland Drive-ban is láthattuk, és tévében is sokat szerepelt, ott volt a Miami Vice-ban, a Walker, a texasi kopóban, a Star Trek: Enterprise-ban, és egy sor egyéb sorozatban. Silva emellett veterán színpadi színész, például Philip Seymour Hoffmannal is játszott A velencei kalmárban. Családja arra kérte a rajongókat, hogy emlékére adományozzanak a Frontotemporális Demencia Egyesületnek.

Kiemelt kép: A sebhelyesarcú, Universal Pcitures