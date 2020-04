Ungár Péter tiltakozásra hívta a Szépművészeti főigazgatóját

Nyílt levelet írt Ungár Péter, LMP-s parlamenti képviselő Baán Lászlónak, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának. Ebben emlékeztet arra a nemrég beterjesztett törvényjavaslatra, amely kivenné a kulturális dolgozókat a közalkalmazotti státuszból. Mivel a közgyűjteményi dolgozók jelentős többsége közalkalmazott, így a Szépművészeti Múzeumban is sokan dolgoznak közalkalmazotti státuszban.

Bizonyára Főigazgató úr is egyetért abban, hogy a közalkalmazotti státusz védettséget jelent a munkaerőpiac logikájával szemben és a kulturális örökség megőrzésén dolgozó honfitársainkat kiveszi a piaci logika alól. Mivel a kulturális örökségünk nem őrizhető meg a piaci logika alapján így az örökségünk védelmén dolgozó honfitársaink tevékenysége sem mérhető a piaci hatékonyság szerint.Ezért arra kérném Főigazgató urat, hogy tiltakozzon a törvénytervezet ellen és álljon a kultúra oldalára. Nyugtassa meg a kulturális örökségünkért aggódó honfitársainak és a kiszolgáltatottságtól tartó kulturális dolgozókat, hogy a polgári oldal is a kulturális dolgozók és örökségünk védelme mellett áll. Bár kétségtelen, hogy a 6 százalékos béremelés egy jó lépés, Főigazgató úr is tudja, hogy a mai napig elmaradt a valódi béremelés és az életpályamodell bevezetése is.