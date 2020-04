Tom Hanks és Rita Wilson alig álltak a lábukon a koronavírustól

Interjút adott a Guardiannek Rita Wilson, melyben többek között arról beszélt, mennyire rosszul volt ő is és férje, Tom Hanks is a koronavírustól. A színész házaspár március 13-án jelentette be, hogy megfertőződött. Először 9-én érezték a tüneteket, másnap tesztelték őket. Az orvosok szerint a Hanks és Wilson ugyanattól az embertől kaphatták el a koronavírust.

Kora március volt, szóval az emberek még nem tartották a távolságot egymás között. Én már akkor sem fogtam kezet senkivel vagy ölelkeztem. Aztán a repülőn, Ausztrália felé, nem tudtam mindent kellőképpen letisztítani

– mondta Wilson, aki hozzátette, hogy mindkettejüknek annyira komoly tüneteik voltak, hogy kórházi ápolásra szorultak.

Mindkettőnknek magas láza volt, és mindenünk rendkívül fájt. Elvesztettem az íz-és szagérzékelésem, gyomorproblémáim voltak és remegtem. Igen, féltem. Az orvosok klórkinint írtak fel Wilsonnak, amitől a láza lement, viszont komoly mellékhatásokat okozott. Nagyon súlyos émelygés, szédülés, az izmaim olyanok voltak, mint a nedves tészta, tehát nem nagyon tudtam felállni.

A színésznő szerint könnyebbség, hogy férjével egyszerre kapták el a koronavírust, így egyszerre estek át rajta és teljes mértékben megértették, min megy át a másik.

Kiemelt kép: VALERIE MACON / AFP