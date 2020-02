Teljes a Valentin-nap élménye: megérkezett az új Justin Bieber-album

Öt év telt el azóta, mióta legutóbb új zene látott napvilágot a tinisztárságból időközben kinőtt Justin Biebertől. A minden rezdülésével hírértékre számot tartó ifjú zenész egész sok mindenen keresztül ment azóta, szakított Selena Gomezzel, kiábrándult a színpadból, majd visszaszeretett bele, megtalálta istenhitét, Lyme-kóros lett, meggyógyult, megnősült – erről még egy dokusorozat is készült.

Magyarán sok minden változott, ezt pedig az új album címe is megragadja: Bieber ötödik stúdióalbuma a Changes (Változások) címet kapta. Hogy hogyan fog szerepelni a lemez, azt egyelőre nem lehet borítékolni még akkor sem, ha Bieber hatalmas rajongóbázisát nem tépázta meg nagyon az elmúlt öt év, az elsőként kiadott, Yummy című dal ugyanis csak a toplisták második helyéig jutott. HOgy hogy szerepel a Changes, az még majd kiderül, mindenesetre Bieber nem bízta a véletlenre a sikert, és meghívta a fél popszakmát közreműködőnek: tizenhét számból álló lemezén vele dolgozott Summer Walker, Post Malone, Quavo, Travis Scott, Kehlani és Lil Dicky is. Az album minden szokásos oldalon hallgatható, például akár már e cikkben is:



Kiemelt kép: justinbiebermusic.com