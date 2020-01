Újra összeáll a Heaven Street Seven

A huszonöt éves jubileum alkalmából a HS7, azaz a Heaven Street Seven duplakoncerttel ünnepel. Először a júniusban a Fishing On Orfűn lépnek fel, majd augusztusban a Budapest Parkban állnak színpadra. A öttagú zenekar (Szűcs Krisztián énekes-gitáros, Ábrahám Zsolt gitáros Takács Zoltán Jappán billentyűs, Németh Róbert basszusgitáros, Orbán Gyula dobos) 1995-ben alakult meg, de ekkor még angol nyelvű dalokat adtak ki. A fordulópont 2000-ben jött el, amikor a Cukor című lemezükön csak magyar nyelvű dalok szerepeltek. Öt év szünet után most csupán két koncertre térnek vissza.

A Fishing On Orfű egyébként a többi fellépőt is szerdán jelentette be, a HS7 mellett náluk ünnepel a húszéves 30Y is.



Kiemelt kép: Szűcs Krisztián énekel a 2015-ös Orfűn. Fotó: Sóki Tamás / MTI