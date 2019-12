Bán Teodóra: Magyarázatra szorul, hogy a pályázatom miért nem kapott zöld utat

A Szabad Tér Színház élén változást szeretne az új városvezetés, amely strukturális átalakításra hivatkozik. A kormánysajtó politikai tisztogatást emleget, noha Bán Teodórát még a Demszky-korszakban nevezték ki, de később a fideszes vezetéssel is jó kapcsolatban volt.

A Fővárosi Közgyűlés november 27-i ülésén nem született döntés a Margitszigeti és a Városmajori Szabadtéri Színpadokat működtető Szabad Tér Színház vezetésére kiírt pályázatról. Az intézmény vezetésére egyedül az azt 2002 óta vezető, korábban táncművészként és koreográfusként dolgozó Bán Teodóra pályázott, a pályázatot mégis érvénytelenítették, és azóta újat írtak ki. Az új pályázat szövege azonban egyetlen pont kivételével teljesen megegyezik az előzővel: ez a Színháznak a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központtal (BFTK) összehangolt működésére utal, mely cégnek szintén Bán Teodóra a vezetője 2013 óta, de a megbízatása ott is lejár 2019. december 31-én (ezt a közgyűlés két hónappal meghosszabbította).

Gy. Németh Erzsébet, a humán területekért felelős főpolgármester-helyettes kérdésünkre az alábbiakkal indokolta a pályázat érvénytelenítését: „Az új vezetés úgy döntött, hogy strukturálisan át fogja alakítani Budapest szabadtéri- és fesztivál rendezvényeit. Szeretnénk, ha a város nemcsak a buliturizmusról, hanem a kulturális turizmusról is híres lenne.” A döntés azonban egybeesett pár egyéb fővárosi cég élén bekövetkezett változással, melyek miatt a kormánysajtó politikai tisztogatással vádolta Karácsony Gergely főpolgármestert és az önkormányzat új vezetését, és Bán Teodóra pályázatának érvénytelenítését is ebbe a körbe sorolta. Gy. Németh azonban erre úgy reagált, hogy szerinte „nem értelmezhető a kormányoldal ilyen típusú megjegyzése, hiszen Bán Teodórát még a Fidesz előtti baloldali városvezetés bízta meg a Szabad Tér Színház vezetésével.”

Bán Teodóra a megkeresésünkre elmondta, egyeztetést kezdeményezett Gy. Németh Erzsébettel: „Tájékoztatott arról, hogy struktúraváltást szeretne, és nem az én személyemben gondolkodik a jövőben, és hogy ez volt a fő oka annak, hogy a pályázatom nem került a közgyűlés elé.” Ő azonban sérelmezi, hogy az új pályázatban nincs nyoma új struktúrának: „Egy vezető leváltását, vagy egy új strukturális irányelvet el lehet fogadni, de az azóta nyilvánosságra került új pályázat szövegében ennek nyoma sincs.” Arra a kérdésre, hogy pályázik-e ezek után akár a Szabad Tér Színház, akár a BFTK vezetésére, ezt válaszolta: „Mindkettőn gondolkodom még, nagyon sok a folyamatban lévő feladat, és a szimultán működtetett munkák is állandó helytállást igényelnek és mindezeket szeretném természetesen megvalósítani” – mondta, hozzátéve, hogy még számos terve van: „Komoly és nagy a két társaság portfoliója egyenként is, pláne egy személy vezetésében. Szemmel is láthatók az eredmények, és valószínűleg ezért is gyarapodtak a feladataink az elmúlt évek alatt.”

És mit érthet az új vezetés struktúraváltás alatt? „Nem lett pontosítva, tehát elsősorban személyi változást szeretnének. Tudok érdeklődőkről mind a két vezetői pályázat, pozíció iránt” – mondta Bán Teodóra, aki szerint „talán az zavarja a mostani vezetést, hogy a jobboldali vezetéssel jó viszonyban voltam, és hagyott teret a munkámnak.”

Lehet azt mondani természetesen, hogy nem velem szeretnének dolgozni, de kicsit túl gyors és elhamarkodott a tempó a döntések területén, amelyek a fővárosi cégeknél történnek. A főpolgármester a kampányában valóban meghirdette, hogy kizárólag pályázatok útján dől el, és nevez ki cégvezetőket, így tehát magyarázatra szorul, hogy a Szabad Tér lezsűrizett pályázatom vajon miért nem kapott tőle zöld utat.

Kiemelt kép: Bruzák Noémi /MTI