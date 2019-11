Mácsai Pál marad az Örkény Színház igazgatója

Három intézmény, az Örkény Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház és a Budapest Bábszínház sorsáról született ma döntés, írja a Színház.org. Az Örkény Színháznak 2025-ig továbbra is Mácsai Pál marad az igazgatója.

A színház mára szinte az egyetlen közösségi esemény, amelyben nézőjével olyasmi esik meg, amit életének más terepein jórészt elvesztett: szuverén belső képzete születik. Ez mágia, szellemi elmozdulás. A színház nem csak igényli ezt az ősi képességet, hanem létre is hozza. Abban is, akiben egyébként alszik. Ez a belső munka egyenesen az ellenkezője annak, amit a világ egyébként ma nagyrészt elvár tőlünk. A színjáték során a néző fantáziája eredeti jogai szerint működik, szelleme mással nem helyettesíthető inspirációhoz jut. Ez a folyamat magyar nyelven zajlik, a megszűnt (sosem volt) társadalmi szolidaritás korában is közösségi élményként, egy megosztott közegben, jobb- és baloldaliakkal egyszerre, egy térben. Érzelmi síkon, a személyiség alaprétegeiben. A bázisban. (…) Fő feladatunk szerepünk folyamatos megújítása, újraértelmezése. A színházi munka nem nyugalmas életet, konszolidált kedélyt jelent, hanem az önmeghaladásért folytatott folyamatos küzdelmet