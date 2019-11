2020 tavaszán újra összeáll a Rage Against the Machine – írja a Loudwire alapján az Index. Az információt a zenekar munkatársa, Wayne Kamemoto is megerősítette a Forbesnak.

A RageAgainsttheMachine nevű Instagram-oldal a visszatérő turné öt helyszínét és időpontját is posztolta, amelyet megosztott a zenekar gitárosa, Tom Morello is. Az 1991-ben alakult zenekar utoljára 2011-ben zenélt együtt, de már a 2016-os amerikai elnökválasztás előtt is beszélt a visszatérésről – emlékeztet az Index. Jövőre újra elnökválasztás lesz az USA-ban, nyolc hónappal a turné után.

Kiemelt kép: a Rage Against the Machine egy 2008-as párizsi koncerten. Fotó: Europress/BERTRAND LANGLOIS/AFP