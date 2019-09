Egymásba szeretéstől szívszakadásig kísér a Margó Fesztivál Reisz Gábor kisfilmjében

Ilyen promóvideót még biztosan nem látott.

Az, hogy jön az őszi Margó, önmagában is jó hír, de tudjuk fokozni: a fesztiválhoz ezúttal Reisz Gábor készített egy kisfilmet, amely itt a 24.hu-n debütál. A Félmondatok című kisfilmben Huzella Júlia és Ördög Tamás szerepel egymásba szeretéstől a búcsúzásig, igazi Reisz Gábor-stílusban, a VAN és a Rossz versek rendezője ugyanis rendezőként, vágóként és zeneszerzőként is jegyzi a klipet, mely az október 10 – 13. közötti Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásárt hivatott promótálni.

A Margó egyébként tele lesz jobbnál jobb programokkal, hogy magunk felé hajoljon a kezünk, lesz például négy beszélgetés a 24.hu – Dolgozószoba sorozatban, melyek keretein belül kortárs szerzőkkel beszélgetünk az aktuálisan készülő könyveikről. De érkezik a várkert Bazárban tartandó fesztiválra egy sor fontos szerző is, köztük az izlandi Jón Kalman Stefánsson, a Menny és pokol-trilógia írója, a Szólíts a neveden folytatását is a szerző, André Aciman mutatja be, de Bödőcs Tibornak, Bartis Attilának, Karafiáth Orsolyának, Nádas Péternek, Babarczy Eszternek, Kiss Judit Ágnesnek és Gárdos Péternek is lesz könyvbemutatója a Margón – és a lista messze nem teljes. Krasznahorkai László új regényét például egy rendhagyó előadással mutatja be Haumann Péter és Miklós Szilveszter, emellett folytatódik az olvasásnépszerűsítő beszélgetéssorozat, a Margó Extra, amelyben a könyveken és az olvasmányélményeken keresztül ismerhetjük meg Lilut, Lovasi Andrást, Mautner Zsófit és Vitáris Ivánt.

Rengeteg gyerekprogram is lesz, és a tiniknek is külön programokkal készülnek a szervezők: a MargóFakton rendhagyó irodalomórától felolvasásokig terjed a skála. Az nlc-vel közösen megrendezett Félnap a holnapért című konferencia a jövővel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket érinti Al-Ghaoui Hesnával, Orvos-Tóth Noémivel, valamint Melinda Gates és Greta Thunberg frissen megjelent könyveivel. Mindemellett ötödik alkalommal adják át a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat is, melynek nyertese a pénznyeremény mellett 10 millió forint értékű kereskedelmi és médiatámogatást kap a Bookline jóvoltából. És ne feledkezzünk el arról, hogy a Margó könyvvásár is: idén is 46 kiadó köteteiből válogathatunk, köztük a legfrissebb megjelenésekkel, sőt, ez alkalommal a fesztivál saját, limitált példányszámú kötetet is kiad: a Simon Márton válogatásában készült könyvben a klímaválság témáját körüljáró versek és kisprózák kapnak helyet. A fesztivál az Ivan & The Parazol koncertjével indul és a Lovasi Andráséval zárul, itt mutatják be a Rossz versek című film DVD-kiadásához készült novelláskötetet koncertbe ágyazott felolvasószínházzal.

