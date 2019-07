Személyesen mutatja be a Szólíts a neveden folytatását a szerző Budapesten

Decemberben derült ki, hogy jön az André Aciman által írt Szólíts a neveden (Call Me by Your Name) folytatása. Most már azt is tudjuk, mikor érkezik pontosan a Megtalállak, melyet az író személyesen mutat be a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron októberben. A mintegy háromnegyedmillió eladott példányszámú Szólíts a nevedenből 2017-ben Luca Guadagnino készített filmet, melyet Oscar-díjjal jutalmaztak.

A Megtalállak az első részben megismert Elio édesapjáról, Samuleről fog leginkább szólni. A mostanra elvált férfi épp látogatóba utazik Firenzéből Rómába a fiához, aki időközben sikeres zongoraművész lett. Véletlenszerű találkozása egy fiatal nővel a vonaton fenekestül felforgatja az idős Sami terveit, örökre megváltoztatva életének hátralévő részét. Elio mindeközben hamarosan Párizsba utazik szerelméhez, de volt szeretője, Oliver is feltűnik a színen.

A Megtalállak várhatóan október 10-én jelenik meg, Aciman pedig a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár vendége lesz október 10–13-a között.

Kiemelt kép: FRENESY FILM COMPANY/LA CINEFACT / PHOTO12