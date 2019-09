Ha kettő van belőlünk, az egyik énünknek meg kell halnia

Októberi sorozatajánlónkban rengeteg mindent találni az esős napokra, jön Nagy Katalin kalandos élete, és a Szilícium-völgy végéhez is elértünk.

Mind a Netlflix, mind az HBO tartogat meglepetéseket októberre tele minisorozatokkal, régi és új arcokkal. Készült egy négyrészes produkció a férfifaló hírében álló Nagy Katalinról, belevágunk a Szilícium-völgy utolsó évadába és robog tovább a sci-fi-vonat is például Paul Ruddal, akinek saját magával kell megküzdenie. Na, nem úgy, mint Will Smithnek a Gemini Manben a huszonéves változatával, de a tét nem lesz sokkal kisebb most sem. Havi sorozatajánlóinkból érdemes válogatni akkor is, ha a havi adag elfogyott.

Nagy Katalin minisorozat, HBO

Október 3.

Nagy Katalin cárnő viharos uralkodásáról és annál is viharosabb, forgalmasabb szerelmi életéről forgatott négyrészes minisorozatot az HBO. A Nagy Katalin október 3-án kerül fel egyben az HBO GO-ra, és a rákövetkező napon az HBO is leadja hetente a részeket. A legendás orosz cárnőt az Oscar-díjas Helen Mirren alakítja, szeretőjét Grigorijt pedig az a Jason Clarke-t, akit többek között az Everest című filmben is láthattunk. A 18. századi Oroszország ugyanúgy lenyűgözheti a nézőt, ahogy a rizsporos parókák, kosztümök és Mirren határozott fellépése Katalin szerepében.

Raising Dion S01, Netlfix

Október 4.

A szuperhősös tartalmak sosem fogynak el, folyamatosan újabb és újabb történeteket ismerhetünk meg különleges képességű emberekről, akik vagy megmentik a világot, vagy éppen tervezik lerombolni azt. A Netflix legújabb sci-fijében a fiát egyedül nevelő Nicole Warren (Alisha Wainwright) küzd azért, hogy megóvja a fiát, aki csak úgy repteti a tárgyakat, és teleportál. Az erejét persze nem tudja elsőre uralni, lassan kell belejönnie, hogyan használhatja ki igazán a szupererejét. A Raising Dion című kilenc részes sorozatban Michael B. Jordan is feltűnik egy pillanatra.

Rhythm + Flow S01, Netflix

Október 9.

Elsőre mondhatnánk, hogy a Netflix bátor, sőt, inkább vakmerő, hogy egy klasszikus tehetségkutatós show-ba vágja a fejszéjét, hiszen az olyan műsoroknál, mint mondjuk az X-Faktor jót tesz, ha hetente érkeznek a részek. Az aktualitás fontos, és ez nem az a tartalom, amit annyian néznek vissza akár többször is. Hetente felfut a részek nézettsége, de utána várjuk a következőt. A Cardi B-vel, Chance the Rapperrel és Tip T.I. Harrisszel fémjelzett reality (és a realityt alá is húzzák, hogy elvileg nem szkriptelt tartalomról van szó) hetente jön a Netflixre, amivel a stremingszolgáltató megtörte az eddigi sort, és nem pakolja fel egyszerre az epizódokat.

Insatiable S01, Netflix

Október 11.

Az Insatiable tinisorozat előzetesét már hét és félmillióan látták, és hasonló sikerre lehet számítani a bemutató után is. Pedig az alaptörténet nem tartogat igazán újat: a duci csaj a suliból a nyári szünetben vékony lesz, és a sok cikizés helyett kinyílnak előtte a kapuk. Patty (Debby Ryan) viszont nem él az új szociális háló adta lehetőségekkel, hanem mindent vissza kíván adni kamatostól azoknak, akik belerúgtak pár kilóval nehezebben. A cím pedig annyit tesz, hogy telhetetlen, ez utalhat a főhős egykori étvágyára és bosszúszomjára egyaránt.

Living with Yourself S01, Netlfix

Október 18.

Paul Rudd sci-fi tragikomédiája arról szól, hogyan küzd meg egymással ugyanazon ember két verziója, és akár még kifejezetten jól is elsülhet. Rudd karakterének nem megy túl jól ez az élet nevű dolog, egy igazi csődtömeg. A legjobb pillanatban látott meg egy hirdetést, ami egy új boldog életet kínál. Bemész a spába szomorúan, és kijössz fülig érő mosollyal. A kísérlet sikerül, Miles Elliot (Paul Rudd) elkezdi összerakni a világát: megy a munka és otthon is több mint jó a helyzet. Ekkor azonban Miles találkozik saját magával, akiről kiderül, hogy kimászott a saját sírjából, és hazáig futott. A spában valami durva emberkísérlet zajlott, és tényleg egy új ember távozott a szalonból, a régit pedig eltakarították. A baj csak annyi, hogy két férfi van egy életre, és el kell dönteni, kié lehet.

Alaska nyomában (Looking for Alaska) minisorozat, Hulu

Október 18.

Az Alaszka nyomában című ifjúsági regény annak a John Greennek az első regénye, akinek a Csillagainkban a hiba című moziba adaptált romantikus tinitörténetet is írta. Most a Hulu dolgozta fel a könyvét, és nálunk az HBO GO adja a világpremierrel majdnem egy időben a sorozatot október 19-től. A sztori főhőse, Culver Creek pedig tulajdonképpen az író, Green élményeiből táplálkozik, aki a szintén egy bentlakásos iskolába járt. Az Alaszka nyomában Creekje megismerkedik egy gyönyörű, okos és veszélyes lánnyal, Alaskával, hogy tényleg felkavarja a fiú unalmas hétköznapjait.

Watchman S01, HBO

Október 21.

A Watchmen című DC-képregényt még Alan Moore és Dave Gibbons alkotta meg a nyolcvanas években. A párhuzamos világban a szuperhősök köztünk élnek, és az 1940-es és 1960-as évek Amerikájában még a vietnami háborúban is részt vettek, hogy aztán a törvényen kívüliek táborát erősítsék. Az alapsztorit Zack Snyder 2009-ben már filmben feldolgozta, de az HBO most egy Watchmen-sorozattal száll be a képregényiparba. A produkció pedig inkább a filmet veszi alapul és gondolja tovább, mint az eredeti történetet. A sorozatot az a Damon Lindelof tartotta egyben, aki A hátrahagyottak és a Lost egyik forgatókönyvírója is volt.

Castle Rock S02, Hulu

Október 23.

A Stephen King világában és képzeletbeli helyszínén, a Castle Rockon játszódó antológia-sorozat október végén jön ki a második évaddal, úgyhogy megújul a szereplőgárda is. Most Stephen King pszichopata nővérét, Annie Wilkes-t ismerhetjük meg közelebbről, aki az író Tortúra című könyvében már feltűnt. A főszerepben Lizzy Caplant láthatjuk és Tim Robbins is feltűnik a Hulu sorozatában, amit itthon az HBO GO ad le október 24-től.

Daybreak S01, Netflix

Október 24.

Az egyszerre világvége-, szamuráj- és coming-of-age-sorozat, a Daybreak abból indul ki, hogyan kezeli egy rakás gimnazista az apokalipszist. A kaliforniai Glendale-ben tinibandák diktálnak, és azzal a gondolattal játszik a sorozat, hogy a suliban megszokott hierarchia hogyan alakulna egy atomrobbanás után. A fiatal túlélők a saját szabályaik szerint élnek és uralkodnak, illetve a szereplőkhöz Matthew Broderick szintén csatlakozik.

Mrs. Fletcher S01, HBO

Október 28.

Eve Fletcher (Kathryn Hahn) fia elment az egyetemre, a ház üres, Fletcher pedig újra szeretné felfedezni a szexualitását. Egészen elképed, mi megy ma az interneten, és próbál felülkerekedni a félelmein, hogy jól szórakozzon. Miközben pedig az anya éppen szexszel lendülne túl a kapuzárási pánikján, azt is végigkövethetjük, a fia (Jackson White) hogy boldogul az iskolában.

Szilícium-völgy (Silicon Valley) S06, HBO

Október 28.

A startup világa nemhogy izgalmas, de van benne annyi sztori, hogy kitartson akár hat évadon keresztül, ahogy azt a Szilícium-völgy bizonyítja. San Francisco tech-univerzumában egy perc alatt lehet valaki milliárdos, hogy aztán otthon ülve veszítse el egy képernyőn keresztül a hirtelen jött vagyonát. Richard Hendricks (Thomas Middleditch) már 2014 óta jön az ötleteivel, de az a bénácska srác már rég dörzsöltebb, mint hinnénk, illetve ahogyan azt a társai kezdetben hitték. A Szilícium-völgynek egyébként sok meglepetése van, például Dinesh szerepében Kumail Nanjiani, akinek összejött már egy nagyon kedves és szívszorító film, a Rögtönzött szerelem. A befejező évadban olyan aktuális témákkal is találkozunk, mint a legnagyobb cégek adatkezelése, amiben Hendricks szinte Zuckerbergként kénytelen magyarázkodni.

Kiemelt kép: Eric Liebowitz / Netflix