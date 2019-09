Pornóval és bérgyilkosokkal jön a szeptember

Itt van az ősz, itt van újra - és sorozatokkal kényeztet. Szeptemberi sorozatajánló szextől politikáig.

The Spy – Netflix

Szeptember 6.

Az örökké Boratként hivatkozott Sacha Baron Cohen most nem bohóckodik, nagyon nem: a Netflixre készült mini kémsorozatában egy izraeli Moszad-ügynököt alakít, Eli Cohent, aki titkos küldetésben jár Damaszkuszban, valamikor a ’60-as évek elején. A sztori megtörtént eseményeket dolgoz fel, a rendező a Homelandet is jegyző Gideon Raff, és ha ez nem lenne elég izgalmas, a sorozat Magyarországon forgott. Hat rész, és egy rakás meghasonulás szeptember 6-tól a Netflixen.

Fülledt utcák – HBO

Szeptember 10.

Nem kell sokat fáradnom a körülírással, a Fülledt utcáknak már jó ideje megvan a maga elkötelezett rajongóbázisa – köztük nem kevés díjosztásban résztvevő filmes szakember. A miliő marad továbbra is a régi, pontosabban annyiban mégsem, hogy az idő közben telik, és hőseink, akikkel a ’70-es években ismerkedtünk meg, már 1985-öt köszöntik a harmadik évadban. Ez új kihívásokat jelent a szexiparban is, mondhatni, a pornó sem a régi már, miközben New York kőkemény éjszakai élete sem könnyíti meg az életet. David Simon és George Pelecanos sorozata az HBO GO-n és a tévében is ugyanakkor, szeptember 10-én tér vissza, együtt az összes főszereplővel, így James Francóval és Maggie Gyllenhaallal.

Szóljatok a köpcösnek! – HBO

Szeptember 1.

Tévétörténelem, nem vitás: a ’90-es évek megasikerű filmjéből sorozatverzió készült most, több mint húsz évvel később. A történet kereteit nagyjából ismerjük: szegény, szegény egykori bérgyilkos felhagyna a gyilkolással, és az újrakezdést a filmvilágban képzeli el, partnert is talál a nagy tervhez, ám ahogy az lenni szokott, múltját nem egykönnyen tudja hátrahagyni. Travoltát és Danny DeVitót azért ne várjuk, de Chris O’Dowd és Ray Romano kettőse se néz ki rossznak, sőt.

The I-Land – Netflix

Szeptember 12.

A Netflix elkényezteti a sci-fi rajongókat már jó ideje, ez a sorozat is nekik érkezik, gyakorlatilag a Lost formulájának egy, Az éhezők viadalával és A Legyek Urával kevert verziójával: tíz ember egy trópusi szigeten ragad, nem emlékeznek arra, kik ők és hogyan kerültek oda, de abban egyetértenek, hogy szeretnének távozni a szigetről. Ez azonban nyilvánvalóan nem olyan egyszerű.

Unbelievable – Netflix

Szeptember 13.

Hát, ez kemény lesz. Ez a sorozat egy Pulitzer-díjas újságcikket dolgoz fel, melynek címe An Unbelievable Story of Rape, azaz Egy nemi erőszak hihetetlen története. Ez már előre vetíti az alaphelyzetet: főhősünket, a tizenéves Marie-t azzal vádolják, hogy hamisan állította, hogy megerőszakolták. Két női detektív (Toni Collette és Merritt Wever) nyomoz az ügyben, ami még annál is fordulatosabb, mint elsőre hinnénk.

Undone – Amazon Prime

Szeptember 13.

Bár nálunk az Amazin Prime-ot kevesebben használják, mint az HBO GO-t vagy a Netflixet, azért ezt a sorozatot muszáj kiemelnünk, ez az animációs széria ugyanis a BoJack Horseman alkotójának projektje, csak sötétebb és még kísérletibb annál. Az animáció stílusa lényegesen realisztikusabb, főhőse pedig Alma, aki egy autóbaleset után, ami csaknem az életébe kerül, úgy tér magához, hogy teljesen másként tapasztalja az időt, mint mindenki más. Ezt a képességét pedig egy nyomozásba forgatja.

American Horror Story: 1984 – FX

Szeptember 18.

Mindenki kedvenc beteg horrorantológiája visszatér. Ráadásul, talán a Stranger Things sikerén is felbuzdulva, ezúttal a ’80-as évekbe kalauzol őrült frizurák, sminkek és aerobicórák – meg feldolgozatlan múltbeli traumák – közé. Öt barát érkezik a Redwood kempingbe dolgozni, ám a kellemes szabadtéri munka értelemszerűen horrorba csap át, válogatott ijedelmek várhatók, ahogy az már megszokhattuk.

Criminal – Netflix

Szeptember 20.

Ez a sorozat megtekeri a klasszikus zsarus zsánert, például azzal, hogy az epizódok kizárólag egy rendőrségi kihallgatásról szólnak, a la Terápia. A tizenkét részt emellett négy külön részre osztják, amelyek négy különböző országban játszódnak, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Spanyolországban és Németországban, külön író- és színészgárdával. Afféle kísérleti projekt ez, igazi érdekesség, egy esélyt mindenképp megéri adni neki.

The Politician – Netflix

Szeptember 27.

Ryan Murphy első Netflix-sorozata, amiből már azelőtt bekérték a második évadot, hogy az első megjelent volna. A sztori egy fiatalembert követ, aki már gyerekkora óta az Amerikai Egyesült Államok elnöki székére vágyik, ám ehhez először kisebb lépéseket kell megtennie, amikor mi megismerjük, épp a gimiben akar diákelnök lenni, aztán – mivel ez egy antológiasorozat – minden évadban más közegben zajlik majd a politikai harc. Ben Platt, Gwyneth Paltrow és Jessica Lange látható majd a főbb szerepekben.

Transparent Special – Amazon Prime

Szeptember 27.

Ugyan nálunk az LMBT-témákkal kapcsolatban még messze nem áll úgy a közbeszéd, hogy egy transz témájú sorozat nagyon futna, de azért a Transparent mégis csak tévétörténet, így listánkról sem maradhat le. A sorozat maga már véget ért, ez a mostani igazából egyetlen epizódnyi – abból mondjuk kétórás – musical különkiadás, a történet végső lezárása. Rajongóknak kötelező.

Kiemelt kép: HBO