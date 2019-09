Gillian Anderson lesz a Vaslady a The Crownban

Novemberben érkezik az Erzsébet királynő életét és uralkodását bemutató The Crown harmadik évada, amelyben már a 60-as, 70-es évekig jutunk, nemrég pedig azt is láthattuk, milyen lesz Olivia Colman az immár középkorú Erzsébetként. A Netflix azonban már a negyedik évadot tervezgeti, amihez csatlakozott az X-akták Scullyjaként megismert Gillian Anderson is. A színésznő Margaret Tatchert alakítja majd a Variety híre szerint.

Anderson egy nyilatkozatban írta le, mennyire izgatott, hogy csatlakozhat a sorozat stábjához, és hogy lehetőséget kap egy ilyen összetett és ellentmondásos figura megformálására.

Tatcher kétség kívül félelmetes volt, de igyekszem majd a felszín mögé hatolni, és akár szerelembe esni egy ikonnal, akiről – akár szereti, akár gyűlöli valaki – nem nagyon vitatható, hogy meghatározott egy korszakot.

Kiemelt kép: AFP