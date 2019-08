Ilyen lesz Erzsébet királynő a The Crown harmadik évadában

A Netflix bejelentette a The Crown harmadik évadának premierdátumát: 2019. november 17-étől lesznek nézhetőek a történelmi sorozat új részei. Mivel időben eljutottunk a 60-as, 70-es évekig, Erzsébetet már nem Claire Foy, hanem a korban megfelelőbb Olivia Colman alakítja, aki idén kapott Oscar-díjat egy korábbi brit uralkodó, Anna királynő megformálásáért A kedvencben. A Netflix feltett az internetre egy rövid jelenetet is, amelyben megnézhetjük Colmant Erzsébetként.

Season Three of The Crown, starring Olivia Colman as Queen Elizabeth II, arrives 17th November. pic.twitter.com/eKPcUOq5Sp

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 12, 2019