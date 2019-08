Hétvégi programajánló

Hamarosan Budapest Borfesztivál 2019! // Budapest Wine Festival 2019 coming soon!// coming soon…

2019. szeptember 5. és 8. között ismét dunai panorámában gyönyörködve koccintunk, Európa legszebb borfesztiválján! 28. Budapest Borfesztivál a budavári Palota udvarain. www.aborfesztival.hu // Between September 5 and 8, 2019, we will enjoy the best Hungarian wines while looking over the mesmerizing Danube. Come and enjoy Europe's most wonderful wine event, the 28th Budapest Wine Festival, in the courtyards of Buda Castle! www.budapestwinefestival.com

Közzétette: Budapest Borfesztivál – 2019. július 11., csütörtök