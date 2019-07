Ezért tett engedményeket Harari az orosz cenzúrának

Az izraeli sztártörténész hagyta, hogy kihúzzák könyvéből a Putyin hazugságairól szóló részt.

A múlt héten kavart kisebb vihart, hogy az izraeli sztártörténész, Yuval Noah Harari 21 lecke a 21. századra című bestsellerének orosz kiadásában megváltoztattak bizonyos részeket. Többek között azt, amiben Harari Vlagyimir Putyin és az orosz vezetés hazugságaival illusztrálja, amikor 2014-ben a nyilvánvaló tények ellenére is szemrebbenés nélkül letagadták, hogy orosz katonák támadták meg a Krím-félsziget stratégiai létesítményeit. Az orosz verzióból ez a rész kimaradt, és egy olyan bekezdés került a helyére, ami Donald Trump hazudozásairól szól. Hararit bőven érte kritika emiatt, a történész pedig a napokban elismerte, hogy engedményeket tett az orosz cenzúrának, de szerinte erre nyomós oka volt, amit egy lapunkhoz is eljutott jegyzetében fejtett ki.

A legnyomósabb érv szerinte az, hogy szerette volna, ha az oroszokhoz is eljuthatnak a gondolatai.

Figyelmeztették ugyanis, hogy a putyini hazugságokra vonatkozó pár példa miatt az orosz cenzúra minden bizonnyal betiltja a könyv megjelenését. „Így egy dilemmával szembesültem. Megváltoztassam a néhány példát, hogy megjelentethető és forgalmazható legyen az orosz fordítás – vagy nem változtatok meg semmit, és nem is jelenik meg semmi” – írta Harari, aki rövid hezitálás után az utóbbi mellett döntött.

Állítása szerint azért ment bele a kompromisszumba, mert a fő gondolatmenetbe nem kellett belenyúlni, csak az azt szemléltető példák közül kellett a legérzékenyebbet átszabni. Ezt az árat hajlandó volt megfizetni azért, hogy az orosz olvasókhoz is eljusson a könyve, ami szerinte még ebben a „higított” változatban is rendkívül kritikus a putyini rezsimmel szemben. A központi gondolatok megváltoztatására viszont mindenképp nemet mondott volna. Ilyen már korábban is megtörtént. Mikor például a valláskritika visszaszorítása és az evolúciós elmélet megtagadása lett volna az ára, hogy az arab világban megjelenhessen Sapiens című könyve, magától értetődő volt számára, hogy nincs alku, inkább nem jelenik meg a könyv a régióban. Az orosz eset szerinte más volt.

Nem támogatom a cenzúrát – de foglalkoznom kell vele. Amikor szembe találjuk magunkat a cenzúra falával, három dolgot tehetünk. A legjobb ledönteni a falat, de ehhez olyan hatalomra van szükség, amivel én nem rendelkezem. A második, hogy feladjuk. Ez jót tehet a lelkiismeretünknek, de rosszat az embereknek, akik be vannak zárva a fal mögé. A harmadik pedig, hogy megpróbálunk átmászni rajta

– írja Harari, és szerinte épp ez a harmadik verzió az, amit ő megpróbált, mert úgy ítélte meg, hogy pár részlet megváltoztatása nem túl nagy ár azért, hogy elérje az orosz nyilvánosságot.

Azonban voltak egyéb átalakított részek is az orosz verzióban, amik szerinte is átlépnek egy határt. Ilyen például az,

hogy a Krím-félsziget „meghódítását” „visszacsatolásra” szelidíti a fordítás,

illetve a vállaltan meleg Harari „férjét” is „élettársra” változtatták a „melegpropaganda” ellen törvénnyel fellépő országban.

Harari nyomatékosan állítja, hogy ezekről a cserékről ő is csak a napokban értesült, így természetesen nem is hagyta őket jóvá. „Ha ez igaz, határozottan tiltakozom az engedély nélküli változtatások ellen, és minden megteszek a javításukért”.

