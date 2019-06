Ez már nem az a cuki mese, mint az első rész volt.

A februári első, néma kedvcsináló után most megérkezett a Jégvarázs 2 első teljes trailere, melyben Elsa és Anna története lép egyet a sötétebb színek felé, ijesztő kőszörnyek, rejtélyes jéglények, és általában jó sok rejtély, jóslat és kérdés, hőseink újfent elhagyják otthonukat, és mesés, misztikus helyeken járnak, nyilván most is lesznek kitörölhetetlenül fülbemászó dalok is, de ezekből egyelőre nem kaptunk ízelítőt. A film november 21-én érkezik a hazai mozikba.

Kiemelt kép: Disney