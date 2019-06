A csúcson innen és túl – Tom Jonesszal (X)

Most megjelent önéletrajzi könyvében a kis walesi bányászvárostól a rivaldafényig követhetjük karrierjének és életének állomásait.

Az elmúlt hat évtized során Sir Tom Jones egy pillanatig sem adta fel az álmait – szilárdan hitt magában és a dalaiban. Végig inspirálta, hogy azt csinálhatta, amit szeretett: énekelt. Betört az élvonalba, majd megvívta a maga küzdelmeit a popzene világának furcsaságaival, a siker árnyoldalaival és a kudarcok keserűségeivel.

Hatalmas életművet alkotott, a könnyűzene legnagyobb csillagaival dolgozott együtt a legváltozatosabb műfajokban, legyen szó popról, rockról, countryról, bluesról vagy soulról. Egy valami azonban változatlan maradt: egyedülálló tehetsége és senki máséval össze nem téveszthető hangja.

Hogyan jutott el a világsikerig egy walesi szénbányász családból származó fiú? Hogyan élte túl a gyorsan jött hírnév buktatóit és a szerencse szeszélyeit úgy, hogy még hetvenévesen is hiteles és érdekes előadó tudott maradni? Első és egyetlen önéletrajzában Tom Jones visszatekint a múltjára, felfedi lenyűgöző élete sikeres és kevésbé sikeres időszakainak eseményeit. Őszinte, sok humorral és öniróniával átszőtt önéletrajza lebilincselő olvasmány.

„Ez az én személyes történetem a kezdetektől egészen a mai napig, és úgy mesélem el, ahogy mindig is szerettem volna: egyszerűen, ahogy a szívemből jött.”

Sir Thomas John Woodward, művésznevén Tom Jones, 1940-ben született a walesi Pontypriddben. Kivételesen hosszú pályafutása során negyven albumot adott ki, amelyeket több mint 150 millió példányban adtak el. A mai napig minden évben teltházas koncertek tucatjait adja. A brit The Voice tehetségkutató mentora volt két évadban is. Többször is koncertezett Magyarországon is, legközelebb idén júniusban lép fel a Papp László Budapest Sportarénában.