Miki egér felfalta a szórakoztatóipart, és ezt ön is megérzi majd

Az év, sőt, könnyen lehet, hogy az évszázad szórakoztatóipari üzlete köttetett meg, amikor a napokban a Disney felvásárolta a 20th Century Foxot. Az ügylet lebonyolítása 2017 novembere óta tart, akkor kezdett tárgyalni a Disney a Fox-tulaj Rupert Murdoch-kal, közben egy ideig a Comcast is igyekezett rálicitálni a Disney-re, a március 20-i nap tehát „csak” az akviráció lezáródását jelzi, no meg a szórakoztatóipar egy történelmi pillanatát, egy új éra kezdetét. Amellett, hogy néhány gazdag ember most még gazdagabb lett – meg hogy a skála túloldalán több ezer Disney- és Fox-dolgozó veszíti majd el a munkáját – ennek a döntésnek a súlyát érezni fogja ön is, már amennyiben jár moziba, vagy legalábbis néz filmeket. Az összeolvadás még egészen friss, és kevés dolog biztos, ám néhány hatással már most is számolhatunk.

Miki-monopólium: biztonsági játék és szuperhőscunami

71,3 milliárd dollár. Átváltani forintba nem is érdemes, ez a szám már dollárban is felfoghatatlan – ennyibe került a Disneynek ez a kis mutatvány, és már az is jól jelzi a cég iszonyatos erejét, hogy egyáltalán meg tudta lépni ezt a vásárt. Ám ez csak a kezdet, az akvirációval a Disney eddig is hatalmas ereje akkorát nőtt, hogy azzal egyértelműen dominálja a piacot. Az MGM megszűnése óta most először szűnt meg önálló entitásként létezni egy nagy hollywoodi stúdió, ezzel hatról ötre csökkent az álomgyár legnagyobb szereplőinek listája: a Fox beolvadásával már csak a Disney, a Warner Bros., a Sony, a Universal és a Paramount maradt. Ennek részeként becslések szerint mostantól a Disneyhez kerülhet a teljes mozis jegybevételek negyven százaléka. Ez pedig óhatatlanul megemeli a téteket, ami pedig nagyon nagy valószínűséggel tovább erősíti majd azt a biztonsági játékos attitűdöt, amit a nagy stúdiók eddig is előszeretettel folytattak. Mit jelent ez? Szuperhősöket, diverzitás helyett tutira bevált recepteket, árukapcsolást, bestseller-adaptációkat, franchise-okat, giga-mega híres színészeket a feltörekvő ifjakkal szemben, még inkább vérre menő karrierharcot Hollywood eddig sem kiscserkészi mindennapjaiban.

Az ügylet lezárultával a Disney ölelő karjaiba zárta az X-Men, a Deadpool és a Fantasztikus Négyes jogait is. Ez pedig tulajdonképpen még jót is jelenthet, a szuperhős-zsáner rajongóinak mindenképpen. A 20th Century Fox ugyanis messze nem nyúl olyan üzembiztosan a szuperhős-témához, mint a Disney, gondoljunk csak a váltakozó színvonalú X-Men filmekre vagy a fájdalmasan blőd Fantasztikus Négyesre. Ezekkel kapcsolatban már jó ideje vágynak a rajongók a jogviszonyok rendezésére, most megkapták, ez pedig jóval kiegyenlítettebb színvonalat eredményezhet, éspedig várhatóan magasat, mert ha valamihez, hát ehhez igazán értenek a Disneynél.

Deadpool, azaz Ryan Reynolds már reagált is a hírre.

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 19, 2019

Ehhez most a Disneynek nemcsak minden eddiginél nagyobb, de minden eddiginél szabadabb játszótér is áll rendelkezésére. Azt a Disney-vezér Bob Iger már 2017-ben, a váráslással kapcsolatos első hírek felröppenésekor kiemelte, hogy egy ilyen ügylet lehetővé teszi, hogy a cég

az X-Men, a Fantasztikus Négyes, a Deadpool és a Marvel család egy tető alá terelt karaktereivel gazdagabb, komplexebb világokat hozzon létre kapcsolódó karakterekkel és egymással összefüggő történetekkel, amelyekkel kapcsolatban a közönség bizonyította szeretetét. A Disney és a Fox összekapcsolása a világ legikonikusabb szórakoztatóipari franchise-ait kombinálja össze.

Magyarán egyáltalán nem elrugaszkodott gondolat, hogy hamarosan Wolverine együtt harcolhat Thanos vagy bárki más ellen a Vasemberrel, A galaxis őrzői Mordálya végre hasonló sorsú haverokra lelhet az X-Men mutánsaiban, és a Bosszúállók csapaton belüli párválasztási lehetőségei is bővülnek. Az persze sokaknál okot némi aggodalmat, hogy a Deadpool a Disney alatt elveszítheti bevállalósságát, de Iger úgy nyilatkozott, hogy lát esélyt a 18+-os hangnem megőrzésére.

Mindez értelemszerűen azt is jelenti, hogy a szuperhőscunami még jó ideig nem fog elapadni, hiszen nem csupán most húztak be egy sor szuperhőst, de a zsáner ráadásul tökéletesen rímel mindarra, amit fentebb a biztonsági játék elemeiként említettünk. A szuperhősfilmek bevált, és jól működő recept szerint készülnek, legfeljebb minimális egyéni vonásokkal – mint a Thor: Ragnarök humora és stílusa, amit Taika Waititi rendezőnek köszönhet –, úgy is fogalmazhatnánk, hogy mindegyik ugyanaz pepitában. Az összevonás eredményeként ezek az egyéni árnyalatok tovább tompulhatnak, igazán bátor, újító, rendhagyó megoldásokra, nagy irányváltásokra nemigen számíthatunk, hiszen a nagy tömeg a megszokott megoldásokra áramlik be a mozikba, márpedig a nagy pénzhez nagy tömeg kell.

Apropó tömeg: az összeolvadással a Disney tovább erősítette eddig sem elhanyagolható pozícióját az európai és ázsiai piacokon. Itt Európában a mozifilmes jelenlét mellett a leghangsúlyosabb új elem az Európa-szerte terjedő Sky tévéhálózatban megszerzett részesedés, Ázsiában hasonló erőt a Star csatornahálózat képvisel majd.

A monstrum a kisképernyőt is felfalja

A fent említett szuperhős-dzsembori kapcsán még nem említettük azokat a képregényalakokat, akiket nem, vagy nem elsősorban a mozivászonról ismerünk. Pedig a Disney-Fox megegyezés komoly tévés potenciált is jelent, köszönhetően a Fox brutálisan erős tévés jelenlétének, amelynek, ugye, néhány kevésbé gigasztár szuperhős is része. Hogy az eddig tévésorozatban vagánykodó Daredevil például visszavándorol-e a mozivászonra, azt nem tudni biztosan, de tippem szerint a szuperhőssereg nemcsak történetek, de platformok szintjén is átjárható lesz majd. Ismerve a Disney kielégíthetetlen éhségét a rajzfilmes tartalmakra jó eséllyel elérkezik majd az idő, amikor Bosszúállók animációs sorozatot fognak nézni a hatévesek a mogul valamelyik mesecsatornáján.

Az üzlettel járó erős tévés jelenlét mellett a most létrejött monstrum más fronton is támadja a kisképernyős, otthoni tartalomfogyasztást: a streaming, mint a szórakoztatóipar egyre meghatározóbb szereplője sem maradhat ki. A Disney a most megkötött megállapodással gyakorlatilag megszerezte a lehetőséget egy csaknem legyőzhetetlenül erős kínálattal bíró streaming-szolgáltatás elindítására. A Disney+ néven futó saját szolgáltatás érkezéséről már jó ideje tudott a szakma, ám az, hogy a saját tartalmaival önmagában is erős majdani szolgáltató megszerezte a jogot a 20th Century Fox összes filmjére és tévésorozatára is, hirtelen még fenyegetőbbé tette a szolgáltatás elindulását az összes többi streaming-szolgáltató (különösen a piacvezető Netflix) számára.

Gondoljunk csak bele, a Disney+-on ott lehet majd a teljes Star Wars-franchise – főleg hogy a mostani deal a ’77-es Egy új reményt is tartalmazta afféle koronaékszerként. Ott lehet az összes Marvel-szuperhősfilm, ott lehetnek a Disney és a Pixar megasikerű animációs filmjei. Mostantól pedig ott lehetnek majd a 20th Century Fox filmes klasszikusai, a Titanic, a Mad Max, a Doktor Szöszi, vagy, hogy frisset említsünk, a Bohém rapszódia, olyan blockbuster-franchise-ok, mint a Harry Potter és A majmok bolygója. És mindennek tetejébe a Fox olyan tévés nagyágyúi is felkerülhetnek majd, mint az Így jártam anyátokkal, A Grace klinika, az Amerikai Horror Story, a Modern család, a Family Guy vagy a Simpson család.

A Simpson család showrunnere egy illusztrációval üdvözölte a dealt.

Mindez önmagában is erős, ám tegyük mellé, hogy a Disney-Fox deal tartalmazott még egy nem elhanyagolható elemet: a Hulu tulajdonjogának harminc százalékos részesedését, ami eddig a Foxé volt, és még egyszer harminc százalékot, amit már eddig is birtokolt, magyarán összesen a cég hatvan százalékát, amivel többségi tulajdonossá vált. A maradék negyven százalék az NBCUniversal és a Warner között oszlik meg, és senkit nem lepne meg, ha a Disney megpróbálná azt is felvásárolni. Azt már csak találgatni lehet, hogy ha ez megtörténik, akkor mi lesz a Hulu sorsa, beolvad-e a Disney+-ba, vagy sem. A Hulu streaming-szolgáltatása nálunk nem elérhető – a tartalmaikat jelenleg az HBO GO forgalmazza Magyarországon –, de ahol jelen van, ott kimondottan fontos szereplője a piacnak, hogy mást ne mondjak, a Hulu produkciója egyebek mellett A szolgálólány meséje.

Murdoch bácsi nem megy sehova

Minket itt Magyarországon közvetlenül ugyan nem, de az amerikaiakat annál inkább érinti mindaz, ami viszont marad Rupert Murdoch – illetve idős korára tekintettel egyre inkább a gyerekei – kezében. Ezek a Fox Broadcasting Company, a konzervatív hírcsatorna Fox News és a Fox Business Network tévés hálózatai, a Fox sportcsatorna-hálózata, amely egyebek mellett az NFL közvetítési jogait is birtkolja, valamint huszonnyolc helyi tévécsatorna, és számos egyéb sajtótermék, így a Wall Street Journal is. Magyarán Murdoch, aki sajtómágnásként indult, most a többi érdekeltségét lepasszolva újra elsősorban az lehet, és aligha kell tartania az elmaradozó bevételektől.

Mindezeken túl természetesen akadnak még homályos pontok a most létrejött médiamonstrumon belül is – így például a Foxtól érkezett Blue Sky Studios sorsa is kérdéses: a Disney jelenleg azt állítja, hogy érintetlenül hagyja az egyebek mellett a Jégkorszak-filmekért felelős animációs stúdiót, ám a meglévő Disney Animation és a Pixar mellé nem biztos, hogy hosszú távon is szükségük lesz egy harmadik gyártóra. Azt pedig, hogy a piac egészére hogyan hat majd rövid- és hosszútávon mindez, pláne lehetetlen megjósolni. A klasszikus szórakoztatóipari vállalkozások monopolizálódása csak egy dolog – bár remélhetőleg azt azért nem hagyja a törvényhozás, hogy teljesen egyszereplőssé silányuljon a piac –, a tech-fókuszú vállalkozások, amilyen a Netflix is, még jócskán borsot törhetnek a behemótok orra alá.

