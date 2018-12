Kulturális mérföldkő: 25 éves az Apa kocsit hajt

A Tudósok Facebook-oldalán hívta fel a nagyérdemű figyelmét a fontos évfordulóra: december 15-én volt huszonöt éve, hogy felvették az Apa kocsit hajt című klasszikus videóklipjét.

25 éve a mai napon forgatta Lengyel Zsolt az Apa kocsit hajt című számhoz a legendás klipet a szilveszteri Megáll az Év! című Geszti adás számára. Csirkéket kértünk a forgatáshoz, amelyek aztán össze-vissza ugráltak a stúdióban és összeszarták még a kamerákat is. Egy előző forgatásról ottmaradt pár csaj, akik vidáman fújatták a hajukat a ventilátorral. Bada Dada úgy gitározott, hogy annak harmonikahangja lett, drMáriás pedig úgy hajtotta a kartondobozt, mint egy csirkevontatású fiákert. A szilveszteri adás nézői megdöbbenve nézték a videót, s már indultak is volna a lemezboltokba megvenni a Bahia által kiadott Ne aggyad az agyad! című kazettát, de mivel az adásban nem mondták be a formáció nevét, ezért senki sem tudta mit és kit látott és hallott. Pedig ha bemondják megnyerjük az Eurovíziót és egymillió dollárt.