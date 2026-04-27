Tényleg felárat kellene fizetniük a hangoskódoknak a Ryanair reggeli járatain?

A Ryanair egy új díj bevezetésén gondolkodik, amely egy sokak által kritizált utastípusra vonatkozna – írja a Mirror. A légitársaság felárat számolna fel azoknak, akik a kora reggeli járatokon hangoskodnak.

A Ryanair nemrég hozta nyilvánosságra az új díjról szóló javaslatát, ami igencsak megosztotta a szakembereket és természetesen a kommentelőket is.

A légitársaság hivatalos Facebook oldalán többször is közzétett ironikus, a valóságtól kissé elrugaszkodott posztokat, például, hogy pénzt fognak majd kérni a kartámaszok használatáért vagy a mosdók használatáért, így reagálva azokra a kritikákra, hogy a Ryanair „mindenért” extra pénzt számol fel.



Ez felveti a gyanút, hogy ismét egy vicces posztról lehet szó, de a tartalmával talán csak kevesen vitatkoznának.

A cég a Facebookon azt írta, hogy „hamarosan díjat számítunk fel a reggel 6 órás járatainkon a cserfeseknek”.

Bár az ötlet abszurdnak tűnik, több kommentelő is lelkesen támogatta azt.

Ez egy olyan díj, amit mindannyian el tudunk viselni

– írta egy felhasználó.

Egy másik azt fűzte hozzá, hogy már régóta várja, hogy végre csendben és nyugalomban utazhasson reggelente. Sokan annyira komolyan vették, hogy rákérdeztek a részletekre is, például, hogy az iránymutatás vonatkozik-e a légiutaskísérőkre és a hangosbemondóra is.

Az ötlet vélhetően arra a sorsra fog jutni, mint a karfa- és a mosdóhasználati díj, de az mindenképpen kiderült, hogy sokakat tényleg zavar, ha a reggeli repülőutakon megzavarják a nyugalmukat.