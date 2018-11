A szamurájok sisakjainál nem létezett bizarrabb látvány a harcmezőn

A Japán felsőbb társadalmi osztályaiból származó harcosok, az íjjal, karddal és bambuszbottal is ölni tudó szamurájok alakjai egybeforrtak az ország történelmével, pedig csak a lakosság tíz százalékát adták. Bármilyen helyzetben, ok nélkül is gyilkolhattak, fenntartva az általuk ideálisnak vélt helyzetet, vagy épp megvédve hűbérurukat.

Lemez páncélzatuk a XV. századra alakult ki, és egyáltalán nem nélkülözte a feltűnést, hiszen sokszor fura lények, állatalakok, vagy épp színpompás növényi díszek bukkantak fel a japánul egyszerűen csak kawari kabutoként emlegetett szokatlan védőöltözeteken. Most ezek közül mutatjuk be a legérdekesebbeket: a szitakötőket, a sáskákat, az ijesztő arcokat, a sasokat, a csigákat, a szarvasokat, nyulakat és a rákokat.

A túldíszített európai sisakokkal ellentétben ezek a könnyű darabok tökéletesen alkalmasak voltak a harcra, céljuk pedig a magas rangú katonák megkülönböztetése, illetve a megfélemlítés volt.

Azt hiszi, hogy a lovagi sisakok unalmasak voltak? Ennél nagyobbat nem is tévedhetne! A filmek lovagjai mindig ugyanolyan páncélt és sisakot viselnek, és távolról egyedül a címeres pajzsuk különbözteti meg őket egyástól. A valóságban ez nem volt épp igaz.

