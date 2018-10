A TV2 az RTL Klub sarkában van

Ha már megírtuk a szeptember elején az első napok alapján, hogy kezdett neki az új évadnak az RTL Klub és a TV2 tesztidőszaka, akkor most, a Ninja Warrior és A legbátrabb páros premiere után is illik kivesézni a nézettségi adatokat, mennyire jöttek be egyelőre a TV2 számításai. Azért fontos ez, mert a csatorna egy bukással kezdett neki a szezonnak: emotikonokkal hívták játékra a közönséget, nem árulták el, mivel nyitnak és tragikus számokat is hoztak. Próbálták egy kicsit máshogy csavarni a számokat, aztán azt ígérték, hogy az igazi ősz most indul, a Ninja Warriortól a Sztárban sztárig. A kezdet nem is sült el olyan rosszul, a kereskedelmileg legfontosabb 18-49-es korosztályban csak épphogy lemaradtak a konkurencia mögött. Csak bírják szusszal a nézők a több mint háromórás sávokat.

Hétfő

A hét elején a Ninja Warriorral indított a TV2 a Survivorral szemben, ami már harmadik hete elég jól szerepel a heti összesítésekben. Till Attilával, Kasza Tiborral és Stohl Lucával a TV2-s műsor konkrétan három és fél órás, de ennek ellenére

16,4 százalékos közönségarányt ért el és valamivel több mint 230 ezren nézték a Ninja Warriort.

A Survivor 17,3 százaléknál állt meg a 18-49 évesek körében, és összesen pár ezerrel kevesebben nézték, mint azt, hogy a konkurencián a versenyzők sorra beleesnek a medencébe. Tegyük azért hozzá, hogy a Survivor mindössze héttől nyolcig tart, utána pedig a Barátok közt (12,68 százalékos közönségarány), az Éjjel-nappal Budapest (12,89) és a Dr. Csont (11,33) fele is lemegy, mire Kasza Tibor elmondja az összes poénját.

Kedd

A TV2 szinte minden nap más műsort ad, amiről csak hetek múlva fog kiderülni, hogy mennyire volt jó ötlet. A legbátrabb páros heti adásokkal megy keddenként héttől tízig. A nézők viszont jól bírták a kiképzést, érdekelte őket, hogy fulladoznak a sztárjaink, vagy hogyan égnek Schobert Norberték. Összesen 15,6 százalékos közönségarányt hoztak össze a 18-49-ben a mérések alapján kicsivel több mint 220 ezer nézővel.

Az RTL Klubon a Survivor a saját sávjában 16,8 százalékot mutatott. A TV2 az új sorozatával nem szállt versenybe a Barátok közttel (13,44) és az Éjjel-nappal Budapesttel (12,36), megvárták a Házon kívült, és az ellen indították Ónodi Eszterrel a Bogaras szülőket, ami nem is volt olyan rossz húzás. Így majdnem elérték a 14 százalékos közönségarányt (13,75) 18-49-ben, és megugrották a 157 ezres nézőszámot.

A hét további része is érdekes, mert a TV2 még négy új műsort mutat be, mindent beleadnak, nem szórják szét őket. Szerdán és csütörtökön jön a gyerekes műsor (Mi tenne a gyereked?) és Kasza pártippelős show-ja, na az még biztos tartogat meglepetéseket. Aztán Csak show és más semmi meg Sztárban sztár.

