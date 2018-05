Már forgatják a Teljesen idegenek magyar verzióját

Goda Kriszta rendezi, Geszti Péter és felesége pedig a producere a filmnek.

Goda Kriszta áprilisban kezdte forgatni ötödik mozifilmjét. A Filmalap 350 millió forintos támogatásával készülő BÚÉK az utóbbi évek egyik legsikeresebb olasz vígjátékának remake-je lesz. A Teljesen idegenek óriási sikert aratott, és nemcsak az olaszoknál: 60 országban forgalmazták, és tíz országban készült vagy készül belőle remake, már Brad Pitt és Leonardo DiCaprio is szemet vetett a sztorira. A magyar verzióban is van logika, hiszen nálunk különösen betalált a film: több mint 70 ezren nézték meg, ezzel a legnépszerűbb európai film lett tavaly a magyar mozikban, ha a hazai alkotásokat nem számoljuk. A 40 milliós Lengyelországban például messze nem nézték meg ennyien – mondta nemrég összehasonlításképp a film hazai forgalmazója.

A BUÉK történetében egy szilveszteri baráti vacsora összeszokott társaságának tagjai elhatározzák, hogy a mobiltelefonjaikat az asztalra kitéve minden bejövő hívást, sms-t és üzenetet megosztanak egymással. A kezdetben szórakoztatónak tűnő játék hamar komolyra fordul, a kis elhallgatások után egyre komolyabb hazugságokra derül fény. Barátságok és szerelmek érnek véget, és mindenki szembesül a „nagy kérdéssel”, hogy az őszinteség vajon a legfontosabb vagy a legkártékonyabb dolog-e az emberi kapcsolatokban – szól a film szinopszisa, ami alapján elég hűen követi majd az olasz eredetit. Az persze kérdés, hogy a humor és dráma határán egyensúlyozó atmoszférát is sikerül-e majd eltalálni. Az író-rendező Paolo Genovese nemrég Budapesten járt, ahol azt is elárulta, hogy az eddigi verzióknak ez nem nagyon jött össze, így a többi remake-et már nem is fogja megnézni.

A BUÉK forgatókönyvét a Goda Krisztával gyakran dolgozó Divinyi Réka írta, a szereplők pedig Hevér Gábor, Lengyel Tamás, Törőcsik Franciska, Szávai Viktória, Mészáros Béla, Bata Éva és Elek Ferenc lesznek. A film producere Geszti Péter és felesége, Ditz Edit, akik először vállaltak ilyen feladatkört.

És akkor még pár kép a forgatásról: