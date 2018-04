Az ötvenes években még a szimpla fogkrémreklámok is jobbak voltak

A kor, melyben fehérítő hatás szajkózása helyett még komplett üldözési jelenetet forgattak egy másfél perces reklámhoz.

A magyar reklámtörténet legérdekesebb fejezeteiből korábban már több alkalommal is szemezgettünk: a Corvin Moziba invitáló szellemes versek mellett bemutattuk a harmincas évek arckrémet hirdető képregényeit és a Corvin Áruház karácsonyi játékvásárlásra buzdító képeslapját, most azonban ideje, hogy nemzetközi vizekre evezzünk, és a manapság is szép számmal előforduló fogkrémreklámok ötvenes évekbeli, a televíziózás hajnalán készített elődjeivel ismerkedjünk meg.

Így például a Colgate 1951-es szpotjával, melyben egy fogorvos egy anyának ismerteti a krém előnyeit, kifejtve, hogy az étkezés utáni Colgate-használat állítja meg leghatékonyabban a fogak romlását. A nő ölében ülő kisgyermek azonban nem egészen érti, miről is van szó, így a doki egy komplett, Fog urat és a rá leselkedő, szakadt ruhás Fognyűvő találkozását megörökítő akciófilmet farag a történetből. A rövid sztori végén Fog úr természetesen megmenekül, a gonosz férfit pedig egy krémmel megkent fogkefe-sorompó zúzza szét:

Vagy az ezzel közel egyidőben született meg a fülbemászó verzéjű – “tisztább lehellet, tisztább száíz, tisztább fogak – háromféleképp is tiszta” – dallal felejthetetlenné tett, harminckét fogas mosolyt villantó nőt és férfit bemutató egyperces:

A listából nem maradhat ki a sikító papagájt is felvonultató 1952-es darab, melyben a férj szóvá teszi a feleségének, hogy mostanában nem is csókolóznak. A nő azonnal fogorvoshoz küldi a szomorú férfit, aki természetesen Colgate-et kap, a rend pedig egy pillanat alatt helyreáll:

Rémálom-alapanyagból sem volt hiány, hiszen a kisgyereknek elmesélt történetet új köntösben újra elsütötték, de fogorvos helyett ezúttal már a híres marionettbábu, Howdy Doody és barátja, Bob Smith meséli el a történetet, illetve a krém előnyeit:

Hat évtized telt el a fenti reklámok megjelenése óta, és ebben az időben nem csak a világ, de a reklámszakma is rengeteget változott: egyre látványosabb (és sokszor szürreálisabb) darabok jelentek meg, a fogkrémpiacon azonban a minőségi javulással ellentétben jókora visszalépés történt. Ma kíváncsi gyerekek helyett a fogfehérítő erő, a mosdóba köpött véres fogkrém, a hiányzó fogak, vagy épp az időzített bombák állnak a középpontban:

És már a viccelődés sem a régi: